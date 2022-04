Belg Toumani Camara heeft zich ingeschreven voor NBA draft

Toumani Camara is een small of power forward uit het Brusselse. De 22-jarige Belg was dit seizoen goed voor 10,9 punten (51%), 6,9 rebounds, 1,6 assists en 0,8 blocks in 27 speelminuten bij zijn universiteitsploeg Dayton. Hij viel dit jaar onder meer op met een prachtige dunk (zie video onder).



Dayton werd uitgeschakeld in de tweede ronde van het NIT-toernooi, waaraan 32 teams deelnemen die niet voor het NCAA-toernooi zijn geselecteerd. Camara is een van de 283 ingeschreven spelers (247 van Amerikaanse universiteiten en 36 internationals) in de NBA draft.

Ook de 20-jarige Nederlandse guard Keye van der Vuurst De Vries (1,91 meter), die dit seizoen voor Oostende speelt, maakt deel uit van de ruime groep, net als de Servische ex-spler van Oostende, Mario Nakic (20, 2,00 meter)

Universitaire spelers die hun recht willen behouden om universiteitsspeler te blijven, moeten zich vóór 1 juni uitschrijven.