Na Red Flames-selectie nu ook nieuwe club: Kassandra Missipo trekt naar FC Bazel

Missipo's laatste wedstrijd dateert intussen al van 8 mei 2021. In die match liep de 24-jarige middenveldster een kruisbandletsel op. Haar contract bij Anderlecht werd niet verlengd, waardoor Missipo afgelopen jaar geen club had.

Nu ze in de laatste fase van haar revalidatie zit, biedt Bazel een oplossing. De middenveldster is toe aan haar eerste buitenlandse avontuur. Ze begon haar carrière op het hoogste niveau bij KAA Gent, waar ze 5 seizoenen speelde, daarna speelde ze één seizoen voor RSC Anderlecht.

Missipo was jaren een vaste waarde bij de Red Flames en is nu, na haar zware blessure en zonder match in de benen, verrassend genoeg ook opgenomen in de ruime voorselectie voor het EK van deze zomer. De bedoeling is dat ze na het EK aansluit bij haar nieuwe team.