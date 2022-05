Aston Villa neemt Braziliaan Coutinho definitief over van Barcelona

Philippe Coutinho verliet in januari 2018 Liverpool voor Barcelona, dat destijds liefst 135 miljoen euro neertelde voor de Braziliaan. Bij Barcelona kon de international zich niet echt doorzetten. In het seizoen 2019-20 stalde Barça hem al een keertje bij Bayern München.



Door de krappe boekhouding was Barcelona de dure vogel liever kwijt dan rijk, sinds januari van dit jaar voetbalde hij op uitleenbasis voor Aston Villa. Daar werd hij herenigd met zijn voormalige Liverpool-ploegmaat Steven Gerrard, de coach van Aston Villa.



In 16 wedstrijden scoorde Coutinho 4 keer en zorgde hij voor 3 assists. Genoeg voor Aston Villa om de Braziliaan definitief over te nemen. Barcelona zou nog zo'n 20 miljoen vangen voor de aanvallende middenvelder.



"Dit is een fantastische transfer voor Aston Villa", reageert StevenGerrard. "Phil is een modelprof, zijn impact op de groep is heel duidelijk sinds hij in januari bij ons kwam."