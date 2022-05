Landskampioen Roeselare versterkt zijn selectie met een Braziliaan en een Argentijn

De 30-jarige Maicon Leite is een middenblokker die overkomt van Montes Claros America Vôlei uit eigen land.



De Braziliaan (2,04m) deed in Europa ervaring op bij het Italiaanse Molfetta, het Portugese Bastardo en het Roemeense Buçuresti en verdedigde ook de kleuren van Paykan Teheran in Iran. Hij ondertekende een contract voor een jaar.



De 29-jarige Pablo Kukartsev, roepnaam Kuka, moet bij Roeselare het vertrek van de Nederlander Stijn van Schie op de opposite opvangen. De hoofdaanvaller (2.03m) komt over van Spaans kampioen Unicaja Costa de Almeria. Daar werd hij MVP in de titelfinales.



De Argentijn begon zijn carrière in eigen land en droeg in Europa het shirt van onder meer het Russische Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk, het Franse AS Cannes en de Spaanse teams UBE L'Illa Grau, Club Voleibol Guagua en Unicaja Costa de Almeria.