"Landskampioen Roeselare heeft versterking op het oog om weer te scoren in de Champions League"

5 vragen voor Marc Willems na het volleybalseizoen

Roeselare heeft net als vorig jaar de landstitel veroverd. Heeft de club daar een moment aan getwijfeld?

Marc Willems: "In de loop van het seizoen wel. Nadat Maaseik de coach gewisseld had, moest Roeselare zijn meerdere erkennen in de recordkampioen."

"In de play-offs was er nauwelijks nog sprake van twijfels. Maaseik liet steken vallen en Roeselare had zijn lot weer in eigen handen. Ze hebben zelfs kunnen kiezen wie ze in de finale troffen: Menen of Maaseik."

Het werd Menen. Willems: "Toen waren de twijfels helemaal verleden tijd. Roeselare heeft de finale gewonnen met 3 keer 3-0."