"Verbod op gokreclame zal de sportsector niet aan de bedelstaf helpen"

Het was onprettig ontwaken voor de sportsector maandag. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne heeft een koninklijk besluit gelanceerd dat gokreclame aan banden moet leggen in België.

In het voetbal zou de maatregel de voetbalclubs 10 miljoen euro kosten, 12 procent van hun totale inkomsten, volgens de CEO van de Pro League: Lorin Parys.

"Het is niet helemaal zwart-wit", wou Bart Lagae nuanceren. "Het is zeker een klap, maar het is niet zo dat de sportsector levensbedreigend gewond geraakt door dit koninklijke besluit of dat het ze aan de bedelstaf zal helpen."

"We hebben in het verleden het voorbeeld gezien van het verbod op de tabaksreclame. Toen werd ook gezegd dat de Grote Prijs van Spa-Francorchamps (in de Formule 1) zou verdwijnen daardoor."

"Die GP is er ook nog altijd. Los van het feit dat ze vorig jaar zwaar verlieslatend was, maar dat had met andere redenen te maken."