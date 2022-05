Chris Paul maakt het verschil voor Suns bij Mavericks, ook Miami staat 2-0 voor

Chris Paul maakte 14 van zijn 28 punten in een spectaculair 4e kwart van de Suns op bezoek bij de Mavericks. De 12-voudige All Star, die morgen 37 jaar wordt, zorgde er bijna op zijn eentje voor dat een close game alsnog een ruime overwinning werd. Het was de 11e zege op een rij voor de Suns tegen de Mavs.



Dallas stond halfweg 60-58 voor, maar Devin Booker (30 ptn) zorgde met enkele driepunters snel weer voor een bezoekende voorsprong. Met 6 shots op een rij - van 3-punters tot lay-ups - zorgde Paul in het 4e kwart voor 114-95. Dat gaven de Suns niet meer weg. Paul voegde 6 rebounds en 8 assists aan zijn gave prestatie toe.



Na zijn 45 punten in Game 1 was Luka Doncic bij Dallas nu goed voor 35 punten, Reggie Bullock deed daar 16 punten bij. De derde match is morgen in Dallas.