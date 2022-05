Miami en Phoenix beginnen uitstekend aan 2e opdracht, 45 punten van Doncic volstaan niet

Philadelphia, dat Joel Embiid mist met een gebroken oogkas en hersenschudding, maakte een achterstand van 14 punten in het tweede kwart goed en stond bij de rust zelfs 1 puntje voor (50-51). Met dank aan de 27 punten van Tobias Harris.



Maar in de 2e helft kraakten de bezoekers. Miami kon rekenen op Tyler Herro (25 ptn, 7 ass) en Bam Adebayo (24 ptn, 12 rbs). Die laatste was verantwoordelijk voor de tweede versnelling van de Heat in het derde kwart, wat de uitkomst van de partij bepaalde.



De Sixers keken naar James Harden om offensief het verschil te maken, maar met 16 punten en 5 assists kwam hij niet zo goed uit de verf. Embiid lijkt nodig voor de Sixers om het tij te keren, maar dat zal pas ten vroegste in de 3e of 4e match zijn.