De ene dominant, de andere nipt: Milwaukee en Golden State openen 2e play-offronde met winst

Het is nog maar het begin van de serie, maar de manier waarop de Bucks uitpakten, deed de fans in TD Garden hun dromen van een 18e recordtitel flink inkrimpen. Giannis Antetokounmpo gaf andermaal het goede voorbeeld met 24 punten, 13 rebounds en 12 assists. Milwaukee moest nochtans Khris Middleton missen met een knieverstuiking. Maar dan staat er genoeg andere kwaliteit klaar. Jrue Holiday was de beste schutter met 25 punten, 10 rebounds en 5 assists. De Bucks sloopten de beste verdediging van het kampioenschap en hielden de Celtics bovendien op 33,3% shotpercentage. Thuisspelers Jayson Tatum en Jaylen Brown kregen een speciale bewaking, ze kwamen respectievelijk niet verder dan 21 punten (6 op 18) en 12 punten (4 op 13).

Tweets, met onder meer fraaie dunk van Giannis:

Invaller Poole luidt ommekeer in voor Warriors

Zo dominerend Milwaukee was, zo adembenemend was die andere partij van de avond in Memphis. Pas in de slotseconden viel het dubbeltje naar de kant van de bezoekende Warriors.



Klay Thompson (15 ptn) zorgde voor de beslissing met een driepunter op 36 seconden van het einde. Thompson miste daarop wel 2 vrijworpen en haalde dan ook opgelucht adem, toen hij Ja Morant zijn laatste actie zag missen.



Morant ontgoochelde nochtans niet met 34 punten, 10 assists en 9 rebounds, goed bijgestaan door Jaren Jackson Jr (33 ptn, 10 rbs). De Grizzlies stonden in het tweede kwart 13 punten voor en het zag er helemaal goed uit, toen Draymond Green werd uitgesloten na een flagrante fout.



Golden State bewaarde de kalmte, invaller Jordan Poole draaide de rollen om met 31 punten, een PR in de play-offs, 9 assists en 8 rebounds. Stephen Curry (24 ptn) duwde door en zorgde voor een voorsprong van 10 punten in het vierde kwart. Daar hielden de Warriors uiteindelijk nog eentje van over.