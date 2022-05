FIFA bevestigt data voor intercontinentale play-offs: in juni in Doha

Australië en de Verenigde Arabische Emiraten treffen elkaar in Doha op 7 juni en de winnaar van die match speelt 6 dagen later (13 juni) tegen Peru om een WK-ticket. De laureaat daarvan komt terecht in groep D met titelverdediger Frankrijk, Denemarken en Tunesië.



Op 14 juni spelen Costa Rica en Nieuw-Zeeland om de laatste plaats op het WK. De winnaar belandt in groep E met Spanje, Duitsland en Japan.