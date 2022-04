Speelschema WK voetbal in Qatar: Nederland speelt openingswedstrijd Belgen beginnen twee dagen later

Na de loting was het nog even wachten op het exacte speelschema voor het komende WK voetbal in Qatar.

Wereldvoetbalbond FIFA maakte het later op de avond bekend. Opvallend: niet gastland Qatar komt als eerste aan de beurt, Senegal-Nederland is de opener van het WK voetbal en dat al om 11 u. Belgische tijd. Een mooie affiche met een duel tussen Liverpool-vedettes Sadio Mané en Virgil van Dijk.

Op de Belgen is het wachten tot woensdag 23 november. De Rode Duivels beginnen aan hun toernooi met de wedstrijd tegen Canada om 20 u. Marokko is op zondag 27 november om 14 u. de tegenstander en op donderdag 1 december om 16 u. sluiten de Duivels de groepsfase af tegen Kroatië.