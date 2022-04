Peter Vandenbempt ziet “opwindende” loting, maar waarschuwt ook: “De weg loopt steil bergop”

“En van Kroatië wordt steeds gezegd dat ze op hun retour zijn, maar het blijft een erg goeie ploeg. Canada is dan weer “The Next Best Thing”. Een enthousiast en jong team met onder meer Alphonso Davies, Jonathan David en Tajon Buchanan.”

Zware tabelhelft, goeie kalender

Dat die taaie brok er komt, lijkt al in de 1/8e finales een zekerheid. Als de Duivels doorstoten, wacht mogelijk Spanje of Duitsland. “België zit zonder twijfel in de zwaarste tabelhelft”, zag Vandenbempt. “Spanje of Duitsland… Dat zijn al hele zware dobbers in de volgende ronde. En dan mogelijk Brazilië of Portugal in de kwartfinale. De weg loopt dus steil bergop voor de Rode Duivels.”

Wel een voordeel: onze nationale ploeg begint pas op 23 november aan het WK. De bondscoach krijgt dus de voorbereidingstijd die hij wilde. “Dat is toch beter dan zoals Nederland op de eerste dag beginnen”, aldus Vandenbempt. “Het zal een slopend wereldkampioenschap worden. Dan zijn extra dagen een onmiskenbaar voordeel.”