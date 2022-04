België in knock-outfase mogelijk tegen Spanje/Duitsland en dan Brazilië: "Hoort erbij als je succes wil hebben op een WK"

Canada, Marokko en Kroatië: dat is het pad dat België naar een 1/8e finale moet brengen tegen wellicht Spanje of Duitsland. "Het zijn 3 landen met verschillende stijlen. We zullen vanaf de start van het toernooi op ons best moeten zijn."

"België heeft een sterke band met Marokko en voor Canada ben ik op mijn hoede, want dat is een land dat vol zelfvertrouwen naar het WK gaat, om er daar een feest van te maken."

"Kroatië is dan weer heel competitief. Ik ben het er niet mee eens dat ze op de terugweg zijn, want ik zag hun beste spelers nog Man van de Match worden in de Champions League (Modric en Perisic)."