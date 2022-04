Loting WK voetbal: België opent WK tegen Canada, daarna nog Marokko en Kroatië

Bondscoach Roberto Martinez had op voorhand geen voorkeur wat de tegenstanders betreft, maar wel wou hij zo laat mogelijk aan het WK beginnen. Omdat het WK vanwege de hitte in Qatar in de winter wordt gespeeld, is er nauwelijks tijd vrijgemaakt als voorbereiding.

Martinez werd op zijn wenken bediend, want België krijgt enkele dagen respijt. 2 dagen na de openingsmatch (de niet zo attractieve affiche Qatar-Ecuador) komt België voor het eerst in actie.

Tegenstander is dan Canada, dat uit pot 4 werd opgevist. De Canadezen zijn er pas voor de 2e keer bij op het WK, maar het won met jongens als Alphonso Davies, Jonathan David en Tajon Buchanan wel de Noord- en Midden-Amerikaanse voorronde.

4 dagen na die match, op 27 november, geeft België het Marokko van onder meer Gent-speler Tarik Tissoudali partij. De Marokkanen plaatsten zich voor het WK in de barrages tegen Congo. België speelde al eens eerder op een WK tegen Marokko. In 1994 won het met 1-0.

Als laatste groepsmatch, op 1 december, is Kroatië de tegenstander. 4 jaar geleden waren zij de toernooiverrassing, toen de Kroaten het tot de finale tegen Frankrijk schopte.

Een pittige bijkomstigheid is dat België bij kwalificatie voor de 1/8e finales sowieso uitkomt tegen de nummer 1 of 2 van groep E, met Spanje, Duitsland, Japan en Costa Rica of Nieuw-Zeeland.