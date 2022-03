Nieuw-Zeeland neemt voorlaatste horde voor Wereldbeker

Nieuw-Zeeland was torenhoog favoriet. Bill Tuiloma (23', 69'), Chris Wood (39'), Joe Bell (50') en Torino-middenvelder Matthew Garbett (91') zorgden voor de doelpunten in een zo goed als leeg stadion.



In de intercontinentale barrages neemt Nieuw-Zeeland het op 13 of 14 juni in Qatar op tegen de nummer vier uit de CONCACAF. Meer dan waarschijnlijk wordt dat Costa Rica, al behoort een duel tegen Mexico of de VS ook nog tot de mogelijkheden.



Enkel het Canada van Club Brugge-speler Tajon Buchanan is er op dit moment al zeker van rechtstreekse kwalificatie. De slotspeeldag in de groep wordt komende nacht gespeeld.



De loting voor het WK wordt vrijdag gehouden, in totaal zijn nog maar 27 van de 32 deelnemende landen bekend. De laatste tickets worden in juni uitgedeeld, met naast de intercontinentale play-offs ook de laatste barragematch in Europa, tussen Wales en de winnaar van Schotland/Oekraïne.