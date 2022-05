Celta de Vigo-speler Santi Mina krijgt 4 jaar cel voor seksueel misbruik

Santi Mina werd ervan beschuldigd dat hij in 2017 een vrouw seksueel misbruikt had. Volgens de verdediging was er sprake van wederzijdse toestemming, maar daar had de rechter in Almeria geen oren naar.



De 26-jarige aanvaller is veroordeeld tot een celstraf van 4 jaar en moet ook een schadevergoeding betalen van 50.000 euro aan het slachtoffer.



Celta de Vigo, de nummer 12 in de Primera Divsion, heeft de voetballer voorlopig uit de selectie gezet. "We respecteren het recht van de speler op verdediging, maar zijn verplicht om maatregelen te nemen tegen de gebeurtenissen die het imago van de club aantasten", laat Celta weten.



Santi Mina kwam dit seizoen in 33 competitiewedstrijden in actie. Daarin scoorde hij 7 keer en deelde hij ook 3 assists uit.