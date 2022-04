Thibaut Pinot vecht tegen de tranen: "Ik wilde deze verdomde pagina omdraaien"

Thibaut Pinot wil maar al te graag de neerwaartse curve in zijn carrière ombuigen, maar na enkele kwakkeljaren is dat op zijn 31e geen evidentie. De klimmer van Groupama-FDJ stak in de Ronde van de Alpen vandaag zijn hand uit naar de zege, maar bleef achter op de 2e plaats. Na de finish liet hij zijn frustraties de vrije loop.