30-jarige Bouchard boekt allereerste profzege in Ronde van de Alpen

Dat Bouchard een stukje kan klimmen, bewees hij al in de Giro van 2021. Daar stond hij op het hoogste schavotje in het bergklassement. Ook in de Vuelta van 2019 was de Fransman de beste klimmer.

Vandaag sprak Bouchard zijn klimmersbenen andermaal aan. Op de Passo Brocon (15 kilometer klimmen aan 4,9%) en de Passo Gobbera (4,2 kilometer aan 5,6%) schudde de ploegmaat van Greg Van Avermaet en Oliver Naesen, flink aan de boom.

Bouchard trok er solo op uit, maar werd ei zo na gegrepen. Uiteindelijk hield hij nog 5 seconden voorsprong over aan de streep. Bouchard is uiteraard ook de eerste leider in de Ronde van de Alpen.

Cian Uijtdebroeks was dan weer de eerste Belg na een knappe 31e plaats. Chris Froome moest zich tevreden stellen met een 73e plek.