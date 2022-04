Ex-profrenner Zico Waeytens is klaar voor 1e bokskamp: "Coureurs zijn het gewoon om pijn te hebben"

Na twee jaar uitstel is het zover: Zico Waeytens duikt morgen de ring in voor de eerste bokskamp uit zijn carrière. "Hij heeft naar de kamp toegeleefd als een echte profbosker. Het wordt een heel spannende wedstrijd", zegt zijn coach Filiep Tampere.

72,6 kilogram droog aan de haak. Zico Waeytens maakte met zijn gespierde torso indruk bij de weging daags voor zijn 1e bokskamp. 3 jaar geleden was Waeytens nog te bewonderen in de Ronde van Vlaanderen en de andere Vlaamse klassiekers. Bij Sunweb was hij zelfs een tijdje de beschermengel van John Degenkolb.



Nu wil de voormalige wielrenner het mooie weer maken in de boksring. Onder de vleugels van Filiep Tampere, coach van Delfine Persoon, stoomde Waeytens zich klaar voor zijn debuut als bokser. "Zico heeft voortdurend op zijn eten gelet, deed lange duurtrainingen en was elke dag terug te vinden in de zaal", zegt Tampere. "Zico heeft naar deze kamp toegeleefd als een echte profbokser. Hij is er klaar voor."

Zico Waeytens reed in 2019 nog bij Cofidis.

Waeytens bokst tegen ex-voetballer: "Wordt een stevige kamp"

In zijn hometown Ledegem neemt Waeytens morgen de handschoen op tegen Elias Mulier. "Het was ongelooflijk moeilijk om een tegenstander te vinden voor Zico", zegt Tampere. "Door de ramadan vielen veel mogelijke opponenten weg." "Plots belde de boksclub van Koksijde: "Zoek je nog een tegenstander voor je coureur?", vroegen ze. "We hebben hier iemand die ook heel gemotiveerd is." En dat was dus Elias Mulier." "Mulier komt uit het voetbal, waar hij op redelijk hoog niveau gespeeld heeft. Ze willen allebei winnen, dus het zal een spannende wedstrijd worden." Tampere is enorm benieuwd naar de kamp. "Voor beide boksers is het hun 1e wedstrijd. De 1e keer dat je in de ring stapt, vergeet je bijna alles dat je geleerd hebt." "De kamp duurt maar 3 rondes en gaat heel snel. Je hebt geen tijd om na te denken. Het wordt een stevige wedstrijd."

"Zico's pijngrens ligt heel hoog"

Tampere is onder de indruk van de transformatie van Waeytens van wielrenner naar bokser. "Coureurs zijn het gewoon van pijn te hebben. Kijk maar naar Lampaert, die in Parijs-Roubaix zwaar ten val kwam, weer op zijn fiets sprong en over de streep reed alsof er niets was gebeurd." "Bij Zico zie ik ook dat hij heel veel pijn kan verdragen. Zijn pijngrens zal misschien wel hoger liggen dan die van de ex-voetballer (zijn tegenstander Mulier)."

