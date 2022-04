Patera stap dichter bij wereldtitelkamp na overwinning op boksgala in Herstal

Patera startte als favoriet. Op 28-jarige leeftijd heeft hij nu 26 overwinningen, waarvan 9 door knock-out, en 3 nederlagen op zijn palmares staan.

Samuel Molina, een voormalig Spaans kampioen, bleek wel een taaie klant. Patera, de vijfvoudig Europese kampioen, haalde het op punten (95-95, 96-94 en 97-93) in tien ronden.

"Ik ben blij met mijn gevecht", reageerde Patera. "We gingen er allebei echt voor. Ik moet toegeven dat hij sterker was dan ik dacht. Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat ik zoveel klappen zou krijgen. Maar wat een sfeer hier, te gek! Het was alsof heel Genk naar Herstal is gekomen. Het was fantastisch."

De Belg verzekert zich als winnaar in principe ook van een gevecht om de wereldtitel. "Ik hoop dat mijn entourage mij nu rechtstreeks de finale zal kunnen aanbieden waarvan ik altijd heb gedroomd. Ik ben er klaar voor."