Persoon over titelkamp van Hermans: "Zal met knock-out moeten, anders vrees ik voor gefoefel"

Femke Hermans neemt het op tegen de Britse Savannah Marshall. "Dat is een wereldkamp, een kamp op het hoogste niveau tussen twee toppers", vertelt Delfine Persoon. "En met een Belgische erbij is het natuurlijk extra interessant."

Wat voor een bokser is Femke Hermans? "In de bokswereld heeft ze haar naam al gemaakt. Ze heeft bijvoorbeeld al gebokst tegen Claressa Shields. Ze is Europees kampioene en heeft al eens een WBO-titel binnengehaald."

"Ze is heel gedreven en ook nog jong dus ze zal er zeker voor gaan. Het is nu tegen Savannah Marshall. De Britse is misschien wel wat groter dan haar en ze is ook heel technisch. Femke zal een bepaalde tactiek moeten uitdenken om haar te kloppen."