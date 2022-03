Wereldrecord over de gevaren van boksen: "Alsof je een piano van 400 kg in je gezicht krijgt"

In de 2e aflevering van het 3e seizoen van Wereldrecord staat de epische bokskamp tussen Delfine Persoon en Katie Taylor centraal. Maarten Vangramberen onderzoekt welke krachten er vrij komen in zo'n match en wat daar de gevolgen van zijn voor het lichaam.

1. Rake klappen

Het doel van een bokser is om zijn of haar tegenstander knock-out te slaan. Hiervoor proberen ze met zo hard mogelijke slagen uit te halen, een kracht die uitgedrukt wordt in Newton. Bij de vrouwen is een gemiddelde punch 1.500 Newton, bij de mannelijke zwaargewichten gaat dat zelfs tot gemiddeld 4.000 Newton. "Dat kun je vergelijken met een piano van zo'n 400 kilogram die op je gezicht belandt."

2. Hersenbeschadiging

Het lijkt onwaarschijnlijk dat een mens dat soort harde klappen zonder gevolgen kan incasseren, zeker niet over een langere periode. "Door een slag kan de functie van de hersenstam uitvallen", zegt neuroloog Steven Laureys. "Dan gaat het licht even uit." Maar daarnaast zijn er ook de onzichtbare gevolgen, die pas tientallen jaren later voor hersenschade zullen zorgen. De MRI-scan van Delfine Persoon is in ieder geval hoopvol. "Ze heeft veel geluk gehad. Maar als neuroloog zeg ik wel: stop, nu het nog niet te laat is."

3. De gevaren van weightcutting

Omdat boksers zoveel mogelijk spiermassa willen verzamelen in een zo licht mogelijk lichaam wordt er vaak aan weightcutting gedaan. Hierbij wordt op korte termijn gewicht verloren om zo in een lagere gewichtsklasse te kunnen boksen. Maarten Vangramberen onderwerpt zich zelf aan de test. 4 uur lang mag hij niet eten of drinken, moet hij zware inspanningen doen met heel veel kleren aan en moet hij nog meer zweten in de sauna en jacuzzi. "Ik zou bijna die alcoholgel willen opdrinken, zoveel dorst heb ik", zegt Vangramberen, die in die korte tijd wel 3 kilogram afvalt. Dat is nochtans niet zonder gevaar. "Je hebt voornamelijk water verloren, maar dat betekent dat er ook minder vocht zit in je hersenen, waardoor slagen nog harder aankomen."