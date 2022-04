Oekraïense atletieklegende Sergej Boebka wil dat er einde komt aan de oorlog: "Mijn hart is gebroken"

Het hart van Sergej Boebka is dan wel gebroken, toch blijft hij niet stilzitten. De 58-jarige voorzitter van het Oekraïense olympische comité verblijft momenteel in de Italiaanse hoofdstad voor een bezoek aan zijn Italiaanse collega.

Heel wat Oekraïense atleten zijn uitgeweken naar Italië om er te trainen in een veilige omgeving. Dat apprecieert Boebka enorm: "We staan in deze strijd zeker niet alleen en dat is belangrijk. De hele olympische beweging staat achter ons."

Vorige maand werd Boebka, die ook de vicevoorzitter is van World Athletic, de coördinator om de humanitaire hulp van het Internationaal Olympisch Comité voor zijn land in goede banen te leiden.