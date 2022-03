Oekraïense vluchtelinge triomfeert in marathon van Jeruzalem

Het barre weer - regen en 5 graden Celsius - hield Veretskaja niet tegen. De Oekraïense won de marathon van Jeruzalem in 2 uur, 45 minuten en 54 seconden. Er stonden ongeveer 25.000 atleten aan de start, onder wie een veertigtal Oekraïners.

Veretskaja, die in oktober nog de marathon van Tirana in Albanië had gewonnen, vluchtte vorige maand met haar dochtertje uit Oekraïne na de inval van Russische troepen. Ze moest haar man achterlaten.

"We zijn gevlucht met alleen maar onze papieren op zak", vertelde de Oekraïense voor de marathon. "We hebben verschrikkelijke dingen gezien." Via Polen kwam Veretskaja uiteindelijk met haar dochter in Israël terecht.

Sinds de invasie van Rusland in Oekraïne heeft Israël al 16.858 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Als blijk van haar dank zwaaide Veretskaja aan de finish met de Oekraïense én Israëlische vlag.