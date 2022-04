Boezemvrienden Abdi en Abdi: "We willen meer dan alleen maar marathonlopers zijn"

"Iedereen was trots dat we elkaar hielpen"

De beelden gingen de wereld rond. Op de marathon van de Olympische Spelen in Tokio bewezen Bashir Abdi en Abdi Nageeye dat vrienschap soms sportief succes overstijgt. De Nederlander Nageeye hielp onze totaal uitgeputte landgenoot aan een bronzen medaille, terwijl hij zilver pakte. "Het was een prachtig moment dat we nooit zullen vergeten. Het mooie gebaar van Abdi heeft voor mij persoonlijk het verschil gemaakt", klinkt het bij Bashir Abdi. "Ik kon eigenlijk zo neervallen, want ik was helemaal schuin aan het sprinten tegen 21 km per uur. Bashir was zo goed tijdens training, dus ik wist dat hij het in zich had", aldus Abdi Nageeye. Beide Abdi's vluchtten op jonge leeftijd voor de burgeroorlog in Somalië. Ook daar had hun Olympische prestatie een bijzondere weerklank. "Het was niet alleen wereldnieuws in de Lage Landen, maar ook in Afrika. In ons land van herkomst, Somalië, verenigden onze prestaties de gemeenschap. Plotseling was er eenheid. Plotseling was iedereen trots hoe we elkaar geholpen hebben."

"Eerst onder 2:03:00 lopen"

Bashir is intrinsiek de snelste van de twee. Het Europese record heeft hij al. Hij zal 2 minuten sneller moeten lopen, wil hij het wereldrecord verbreken. "Maar de eerstvolgende stap is om onder 2:03:00 te raken." "Ik denk dat Bashir dat kan. De snelheid die hij van de baan heeft, gaat hem goed helpen, aldus Nageeye. "We hebben geen grenzen. In de marathon zeggen ze dat je op je 35 volledig top bent. We hebben dus nog drie jaar om te verbeteren."

"We zijn een brugfiguur tussen 2 continenten"

Ook na de marathon zullen de Abdi's elkaar blijven helpen. De focus zal dan liggen op sociale projecten in de hoorn van Afrika en meer bepaald in Somalië. "Als we elkaar kunnen helpen in marathonwedstrijden, kunnen we elkaar ook helpen om sociale projecten in Somalië te regelen", klinkt het bij onze landgenoot.

"We willen meer zijn dan alleen lopers. We zijn een brugfiguur tussen 2 continenten. We zijn van plan om na onze loopcarrière iets te betekenen voor ons land van herkomst." "We willen dat de atletiek daar een impuls krijgt. We willen wedstrijden organiseren en trainingskampen oprichten", klinkt het bij de Nederlander. We hebben alle kennis en goede contacten. Dus we hopen veel te kunnen terugdoen." "En hopelijk zullen er ooit mensen uit België en Nederland op trainingstage komen naar Somalië, want het is een mooi gebied."