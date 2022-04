Bashir Abdi: "Wereldkampioen worden zou de kers op de taart zijn"

Bashir Abdi viel vandaag net buiten de prijzen op de marathon van Rotterdam. "Als je mijn voorbereiding in rekening brengt, vind ik deze prestatie even straf als mijn Europees record", zei Abdi aan de aankomst.

"In januari scheurde ik een adductor. Het is een enorm donkere periode geweest met veel twijfels. Ik vroeg me af of ik wel nog op niveau zou terugkeren."

Dat Abdi op niveau was, bewees zijn tijd van 2u05'23". "Dat is mijn 3e tijd ooit. En dat terwijl ik maar op 70 procent zit. Ik ben heel tevreden."

"Ergens is het wel jammer dat ik nipt tekortkom voor de zege, maar ik ben heel blij dat mijn vriend Abdi Nageeye als winnaar uit de bus is gekomen."

Abdi stak Nageeye onderweg een handje toe. "Ik was dit verschuldigd aan hem na de olympische medaille, waar hij mij aan geholpen heeft. Vandaag was het zijn beurt. De vriendschap tilt ons naar een hoger niveau."