De Belgische ambities voor het WK indoor: "1 medaille is goed, 2 medailles is heel goed"

De Belgische atleten spreken meer dan een aardig woordje mee op mondiaal niveau. Ook zonder uithangbord Nafi Thiam reist de Belgische equipe met ambitie af naar Servië.

"We hebben het goed gedaan als we met één medaille terugkeren en heel goed als we met twee medailles afsluiten", antwoordt Rutger Smith van de Vlaamse Atletiekliga op de vraag wanneer hij tevreden zal zijn.

Noor Vidts, 4e op de zevenkamp in Tokio, is het speerpunt. "Zij moet gewoon haar ding doen en dan komt het wel goed. Haar indoorprestaties zijn prima. Hopelijk komt vrijdag alles bij elkaar tijdens de 5 disciplines."

Ook de 4x400m-ploeg bij de mannen is natuurlijk een vaste waarde. "Het is heel spijtig dat Jonathan Borlée er door een blessure niet bij is, maar de overige 5 jongens kunnen nog een heel mooie prestatie laten zien."

De Tornados pakten op het vorige WK brons, de vrouwenploeg is ook aan een opmars bezig, al missen ze net als op de Spelen Cynthia Bolingo.

"Een finaleplaats zou fantastisch zijn voor de Cheetahs. De afwezigheid van Cynthia is een aderlating, maar ik hoop dat de vaste kern iets moois laat zien en op dat nummer weet je het nooit."