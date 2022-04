Geen podium voor Bashir Abdi in marathon van Rotterdam, boezemvriend Nageeye triomfeert

Een half jaar geleden verpulverde Bashir Abdi in Rotterdam het Europees record op de marathon.



Vandaag kwam onze landgenoot, die geen superchrono in gedachten had, niet in de buurt van zijn eigen record (dat 2u03'36" bedraagt).

Abdi hield zich lange tijd schuil in een elitegroepje samen met zijn boezemvriend Abdi Nageeye, die hem op de Spelen in Tokio meehielp aan de bronzen medaille.

Na 33 km scheurde de kopgroep in tweeën. Beide Abdi's dreigden de slag te missen, maar Bashir had nog genoeg in de tank om de kloof te overbruggen. Nageeye volgde het voorbeeld van zijn maatje.

3 km leek het vat van Bashir Abdi dan toch stilaan af. Hij liet een gaatje, maar kwam weer aanpikken. Enkele hectometers verderop verloor Abdi dan toch definitief contact.