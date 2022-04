Bashir Abdi keert zondag terug naar Rotterdam: "Niet voor Europees record, wel voor winst"

We keren een half jaartje terug in de tijd. Bashir Abdi verpulvert in Rotterdam het Europees record met liefst 40 seconden. 2u03'36" is zijn Europese toptijd.

Abdi legt zijn klemtonen later in het seizoen. "Het WK en een marathon in de herfst zijn de grote doelen dit jaar", zegt coach Lough.

"Was het niet in Rotterdam, dan hadden we de marathon van zondag overgeslagen. Maar Bashir is zo geliefd in die stad, vooral door zijn Europees record van vorig jaar. Rotterdam is voor hem bijna een thuiswedstrijd."

De topconditie heeft Abdi niet te pakken. "In het begin van het jaar liep hij een blessure op. Daarna heeft Bashir op stage hard gewerkt om weer op niveau te komen. Ik ben blij dat hij zondag aan de start komt."

Bashir Abdi zal zondag ook zijn boezemvriend Abdi Nageeye tegenkomen, de man die hem op de Spelen van Tokio aan de bronzen medaille hielp.