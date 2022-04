Parijs-Roubaix verhoogt prijzengeld vrouwen, maar mannen krijgen nog altijd meer

De Britse Lizzie Deignan, de winnares van de eerste editie van Parijs-Roubaix bij de vrouwen, kreeg vorig jaar 1.535 euro.

Nu tast organisator ASO net iets dieper in de geldbuidel: de winnaares van 2022 ontvangt zaterdag al 20.000 euro, dertien keer meer dan bij de eerste editie. In totaal wordt er een prijzenpot van 50.000 euro voorzien voor de vrouwen.

Bij de mannen wordt er 90.000 euro uitgedeeld, waarvan de winnaar 30.000 euro opstrijkt. Parijs-Roubaix volgt zo slechts gedeeltelijk de Ronde van Vlaanderen, waar de organisatie de loonkloof dicht fietste.

De voorbije editie van de Ronde werd zowel bij de mannen als de vrouwen 50.000 euro, waarvan 20.000 euro voor de winnaar, verdeeld. Ook de Amstel Gold Race trok het prijzengeld bij de vrouwen gelijk met dat van de mannen.

"In 2021 hebben we ons gebaseerd op het barema van de Internationale Wielerunie voor wedstrijden, op hetzelfde niveau als de Ronde van Vlaanderen", legde Franck Perque, de verantwoordelijke voor Paris-Roubaix Femmes, uit. "De schaal is dezelfde gebleven, maar we hebben besloten het prijzengeld toch te verhogen."