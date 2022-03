Patrick Lefevere: "De strijd Van Aert-Van der Poel was soms goed voor ons"

Een kat in het nauw maakt soms rare sprongen. Of hetzelfde geldt voor wolven is ons niet bekend, maar Quick Step - Alpha Vinyl maakte in elk geval geen geslagen indruk op zijn persconferentie drie dagen voor de Ronde van Vlaanderen.

The Wolfpack heeft zijn tanden nog niet vaak getoond tijdens het Vlaamse voorjaar. Ploegbaas Patrick Lefevere stak dat ook niet onder stoelen of banken en legt zich neer bij de vaststelling dat zijn roedel niet als favoriet start aan de Ronde van Vlaanderen zondag. "We moeten het aanvaarden. We moeten ons niet proberen te verdedigen. 11 renners zijn ziek geweest. Sommige zijn hersteld, maar misschien nog niet 100 procent. Ik heb altijd gezegd dat we pas na Luik-Bastenaken-Luik de rekening zullen maken." "Voor ons is het misschien een groot geluk dat Parijs-Roubaix een week later is dan normaal." "In 2001 wonnen we ook niets, maar in Parijs-Roubaix waren we opeens een, twee en drie op het podium (met Domo - Farm Frites). Misschien is een gewond dier extra gevaarlijk. We zullen moeten afwachten."

Voor ons is het misschien een groot geluk dat Parijs-Roubaix een week later is dan normaal. Patrick Lefevere

De mogelijkheid dat Wout van Aert er zondag misschien niet bij is, zal uiteraard een enorm verschil maken, bevestigden Patrick Lefevere en kopman Kasper Asgreen. Of het ook een voordeel is dat de topfavoriet wegvalt, dat is iets anders. "Wout van Aert en Mathieu van der Poel koersen altijd zonder af te wachten of spelletjes te spelen", zei Lefevere. "We hebben de laatste jaren gezien dat hun strijd soms goed is voor ons." Ook volgens kopman Kasper Asgreen zal het verloop van de wedstrijd zondag heel anders zijn met of zonder Wout van Aert. "Van Aert is dé grote favoriet. Hij is bovendien ook de leider van het team dat er waarschijnlijk bovenuit steekt." "Rijdt hij niet, dan zullen ze hun strategie dus moeten aanpassen. Volgens mij zal Jumbo dan heel agressief rijden, want dan kunnen ze niet rekenen op het wapen van Aert op het einde van de race. Het zal dus een groot verschil maken denk ik."



Grote baas Patrick Lefevere hoopt vooral dat zijn team in de breedte zichzelf weer op de kaart zet. "Kasper heeft Mathieu geklopt vorig jaar, maar hij is dit jaar ziek geweest. Florian Sénéchal is onze nummer twee, maar ik hoop vooral dat we eindelijk al onze 7 renners kunnen gebruiken."

Asgreen: "Hoop dat de finale snel begint"

Quick Step -Alpha Vinyl stak niet weg dat dit jaar Kasper Asgreen de uitgesproken kopman is. Geen spel van schaduwkopmannen dus zoals in vele andere edities van de Ronde van Vlaanderen. Asgreen kreeg dan ook de ene vraag na de andere op de persconferentie, terwijl de andere renners er wat stilletjes bij zaten. "De vorige jaren deelde ik het kopmanschap met Julian Alaphilippe", zei Asgreen. "Dat maakt het nu toch wat anders. Als winnaar van vorig jaar zullen de andere renners me misschien ook iets meer in het oog houden, ik was vorig jaar ook al bij de favorieten. Zoveel zal dat dus niet veranderen."

Uiteraard zag de Deen ook wat Mathieu van der Poel woensdag in Dwars door Vlaanderen uit zijn benen schudde. "Wat Mathieu deed was indrukwekkend, maar ook niet echt een verrassing. Je zag het al bij zijn eerste wedstrijd: Milaan-Sanremo. Het is goed dat hij terug is en zijn manier van rijden is ook belangrijk voor mij. Mathieu rijdt graag agressief en ik ook. Vorig jaar reden we goed samen naar de finish." "Als de favorieten aanvallen, moet je meteen mee zijn. Anderzijds heb ik ook wel mijn eigen plan. Dat is volgens mij de sleutel om te kunnen winnen." "Een lange en harde wedstrijd ligt me goed, dus ik hoop dat de finale snel begint."