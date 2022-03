Geen Julian Alaphilippe in Ronde van Vlaanderen, Kasper Asgreen is de kopman

Kasper Asgreen start zondag in Antwerpen met rugnummer 1 en wordt vergezeld door Tim Declercq, Yves Lampaert, Bert Van Lerberghe, de Fransman Florian Sénéchal, de Duitser Jannik Steimle en de Tsjech Zdenek Stybar.



Quick Step-Alpha Vinyl werd de voorbije weken niet gespaard door pech, een rist renners kampte met ziekte, maar toch heeft sportdirecteur Tom Steels er vertrouwen in. "Wij geloven dat wij een rol zullen spelen", zegt hij.



"Asgreen is een van de sterkste mannen van het moment. We hebben Sénéchal en Steimle, die bewezen hebben dat ze klaar zijn, ook al had Florian pech in de voorbije wedstrijden."



"Declercq, Lampaert, Stybar en Van Lerberghe kennen het parcours en zijn ervaren. Uiteraard zijn we niet de grote favorieten. We zullen slim moeten koersen om een mooi resultaat te halen, maar dat betekent niet dat we er geen vertrouwen in hebben."