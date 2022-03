Van der Poel voelde zich niet de sterkste: "Vooral Pidcock, Campenaerts en Benoot maakten indruk"

Mathieu van der Poel in zijn 1e Vlaamse klassieker. Dat moest vonken en vuur geven.



Al op 90 km van de streep voerde zijn team Alpecin-Fenix een schifting door in het peloton. Op Berg Ten Houte sprong Van der Poel met een elitegroepje weg.



"Misschien hebben we de wedstrijd met de ploeg iets te vroeg opengebroken, want we waren heel snel al wat renners kwijt", zei een zichtbaar vermoeide Van der Poel na een inspanningshoestje.



"Ik was altijd mee waar het moest. Maar in de laatste 10 kilometer was het heel moeilijk om te controleren. Ik moest vooral een heel grote inspanning leveren om Pidcock, Campenaerts en Benoot terug te halen."