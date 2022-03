Mathieu van der Poel voelt zich "100 procent": "Mijn waardes zijn supergoed"

Na een 3e plaats in Milaan-Sanremo en 5 pittige koersdagen in Italië - met een ritzege in de Wielerweek Coppi e Bartali als opsteker - is Mathieu van der Poel klaar om zijn tanden in de kasseien te zetten.

Is hij nu goed, heel goed of supergoed? "Qua waardes supergoed", klopte Van der Poel zichzelf op de borst. "Maar dat is geen zekerheid voor de Vlaamse klassiekers."

In het Engelse gedeelte van zijn digitale babbel - waarin Van der Poel de antwoorden opvallend kort hield - sprak hij over "een van zijn beste voorbereidingen".

In het Nederlands klonk dat: "Ik heb een van mijn betere voorbereidingen kunnen doen door deze langere rustperiode. Ik ben heel tevreden met het niveau dat ik haal."

"Ik weet niet of het mentaal deugd gedaan heeft, want ik was niet fit. Als je gezond bent, is dat iets anders. Het was dus geen aangename periode."

"Ik dacht dat ik de klassiekers niet zou halen en we keken meer richting de klimklassiekers. Dat zou ons meer tijd gegeven hebben."

"De Amstel Gold Race werd dan het richtpunt, maar op stage in Spanje ben ik in twee weken enorm veel verbeterd en zo geloofde ik er zelf in."

Van der Poel won Dwars door Vlaanderen in 2019. Een bisnummer sluit hij geenszins uit. "Ik ben goed genoeg om te winnen. Ik haal zeker het niveau van 3 jaar geleden. Ik ga met vertrouwen naar de grote klassiekers en ik voel me 100 procent."

