Mathieu van der Poel zet zijn Ronde-vorm in de verf met winst in prachtige Dwars door Vlaanderen

17:02 17 uur 02. Op 2'09" wordt Pogacar 10e. . Op 2'09" wordt Pogacar 10e.

17:01 17 uur 01. De longen staan in brand: als je zo diep kunt gaan, dan ben je echt in vorm. José De Cauwer. De longen staan in brand: als je zo diep kunt gaan, dan ben je echt in vorm. José De Cauwer

17:01 17 uur 01. Van der Poel proest het uit. Hij is tot het gaatje moeten gaan. Wat een zinderende finale! . Van der Poel proest het uit. Hij is tot het gaatje moeten gaan. Wat een zinderende finale!

17:00 17 uur . Van der Poel wint! Hij is erg diep moeten gaan, maar heeft ook zijn verstand gebruikt. Van der Poel wint voor de tweede keer Dwars door Vlaanderen. Benoot is 2e, Pidcock 3e. . Van der Poel wint! Hij is erg diep moeten gaan, maar heeft ook zijn verstand gebruikt. Van der Poel wint voor de tweede keer Dwars door Vlaanderen. Benoot is 2e, Pidcock 3e.

17:00 17 uur . Benoot zet zich recht. . Benoot zet zich recht.

17:00 17 uur . Van der Poel begint op kop aan een heel lange sprint. . Van der Poel begint op kop aan een heel lange sprint.

17:00 17 uur . Benoot neemt over. Hij pokert niet, maar in een sprint... Nu ja. Denk aan de Ronde van vorig jaar. . Benoot neemt over. Hij pokert niet, maar in een sprint... Nu ja. Denk aan de Ronde van vorig jaar.

16:59 Laatste km. De rest lijkt te plooien. Van der Poel en Benoot stormen het spandoek van de laatste kilometer voorbij. . 16 uur 59. Laatste km. De rest lijkt te plooien. Van der Poel en Benoot stormen het spandoek van de laatste kilometer voorbij.

16:59 16 uur 59. Was dit de juiste zet op anderhalve kilometer van de streep? Van der Poel met Benoot naar de vod? . Was dit de juiste zet op anderhalve kilometer van de streep? Van der Poel met Benoot naar de vod?

16:58 16 uur 58. Pidcock zit als eerste weer in de zetel en trekt meteen door. En nu gaat Benoot. Van der Poel volgt. . Pidcock zit als eerste weer in de zetel en trekt meteen door. En nu gaat Benoot. Van der Poel volgt.

16:57 16 uur 57. Alles ligt op een zakdoek. Op de renbaan klit alles weer samen. Of toch nagenoeg... . Alles ligt op een zakdoek. Op de renbaan klit alles weer samen. Of toch nagenoeg...

16:57 16 uur 57. Nog 3 kilometer. Benoot twijfelt niet en neemt over van Campenaerts. Rijdt het duo weg? . Nog 3 kilometer Benoot twijfelt niet en neemt over van Campenaerts. Rijdt het duo weg?

16:57 16 uur 57. Campenaerts opnieuw, enkel Benoot reageert. Campenaerts opnieuw, enkel Benoot reageert

16:56 16 uur 56. Hij heeft nog een pijl in zijn achterzak. In een nieuwe afdaling zet Campenaerts nog eens aan. Benoot reageert meteen. . Hij heeft nog een pijl in zijn achterzak. In een nieuwe afdaling zet Campenaerts nog eens aan. Benoot reageert meteen.

16:56 16 uur 56. Hergroepering onder impuls van sterke Benoot en Van der Poel. Hergroepering onder impuls van sterke Benoot en Van der Poel

16:55 16 uur 55. 8 leiders! We kunnen herbeginnen. Nog 4,5 kilometer en iedereen is weer samen. Wat een spannende finale! . 8 leiders! We kunnen herbeginnen. Nog 4,5 kilometer en iedereen is weer samen. Wat een spannende finale!

16:55 16 uur 55. Van der Poel plooit zich dubbel en komt erg dicht, maar het is tussen hangen en wurgen. . Van der Poel plooit zich dubbel en komt erg dicht, maar het is tussen hangen en wurgen.

16:54 16 uur 54. 3 leiders. We gaan naar een trio: Benoot en Pidcock sluiten aan bij Campenaerts. Komt er nog volk terug? . 3 leiders We gaan naar een trio: Benoot en Pidcock sluiten aan bij Campenaerts. Komt er nog volk terug?

16:54 16 uur 54. Campenaerts neemt de bochten alsof hij elke vierkante kilometer kent. En dat is ook zo na al die verkenningen. . Renaat Schotte op de motor. Campenaerts neemt de bochten alsof hij elke vierkante kilometer kent. En dat is ook zo na al die verkenningen. Renaat Schotte op de motor

16:53 16 uur 53. Vroege vluchter Politt blaast de achtervolging nieuw leven in, maar er is geen organisatie. Ze pokeren te veel. Campenaerts heeft een handvol seconden. Dat kan voldoende zijn. . Vroege vluchter Politt blaast de achtervolging nieuw leven in, maar er is geen organisatie. Ze pokeren te veel. Campenaerts heeft een handvol seconden. Dat kan voldoende zijn.

16:52 16 uur 52. Campenaerts solo? Pidcock kan het gat niet dichtlijmen. Ze kijken naar elkaar. Het gat wordt groter! . Campenaerts solo? Pidcock kan het gat niet dichtlijmen. Ze kijken naar elkaar. Het gat wordt groter!

16:52 16 uur 52. Campenaerts gaat van achteruit en slaat een gaatje. Campenaerts gaat van achteruit en slaat een gaatje

16:51 16 uur 51. Van achteruit zet Campenaerts loeihard aan. Het is getelefoneerd en Küng zit niet in zijn wiel. Pidcock probeert het wel. Het is alle hens aan dek. . Van achteruit zet Campenaerts loeihard aan. Het is getelefoneerd en Küng zit niet in zijn wiel. Pidcock probeert het wel. Het is alle hens aan dek.

16:51 16 uur 51. Küng kan niet wachten, Van der Poel en Benoot riposteren. Campenaerts sluit de rij: iedereen zit samen op de top. En nu? . Küng kan niet wachten, Van der Poel en Benoot riposteren. Campenaerts sluit de rij: iedereen zit samen op de top. En nu?

16:49 Holstraat (13/13). We zijn uitverkocht. Blijven we netjes samen of gooit iemand hier zijn kaarten op tafel? . 16 uur 49. Holstraat (13/13) We zijn uitverkocht. Blijven we netjes samen of gooit iemand hier zijn kaarten op tafel?

16:47 16 uur 47. Wat als het op een sprint uitdraait? "Dit is geen koers van 260 of 270 km zoals de Ronde. Ik verwacht geen uitkomst zoals Van der Poel en Asgreen vorig jaar", schat José De Cauwer in. . Wat als het op een sprint uitdraait? "Dit is geen koers van 260 of 270 km zoals de Ronde. Ik verwacht geen uitkomst zoals Van der Poel en Asgreen vorig jaar", schat José De Cauwer in.

16:47 16 uur 47. O'Brien zou perfect verstoppertje kunnen spelen, maar de 23-jarige Aussie slaat geen beurt over. Als pistier moet je toch ook een sprint in je benen hebben? . O'Brien zou perfect verstoppertje kunnen spelen, maar de 23-jarige Aussie slaat geen beurt over. Als pistier moet je toch ook een sprint in je benen hebben?

16:45 Herlegemstraat. Op deze stenen zien we geen breuken ontstaan. Campenaerts kampeert in laatste positie en strecht af en toe zijn rug. . 16 uur 45. Herlegemstraat Op deze stenen zien we geen breuken ontstaan. Campenaerts kampeert in laatste positie en strecht af en toe zijn rug.

16:45 16 uur 45. De volgwagens zitten in het zog van de koplopers. Het verschil met Pogacar, Tratnik en Madouas lijkt dus ruim genoeg. . De volgwagens zitten in het zog van de koplopers. Het verschil met Pogacar, Tratnik en Madouas lijkt dus ruim genoeg.

16:44 16 uur 44. Het is stilte voor de storm... José De Cauwer. Het is stilte voor de storm... José De Cauwer

16:44 16 uur 44. Speelt Campenaerts met de camera? Hij moet iets uit zijn duim zuigen en speelt nog een gelletje naar binnen. Net dan begint hij te grimassen. . Speelt Campenaerts met de camera? Hij moet iets uit zijn duim zuigen en speelt nog een gelletje naar binnen. Net dan begint hij te grimassen.

16:42 16 uur 42. Zo meteen volgen de kasseien van de Herlegemstraat, daarna is er nog de Holstraat. Wordt de groep daar nog uitgedund? . Zo meteen volgen de kasseien van de Herlegemstraat, daarna is er nog de Holstraat. Wordt de groep daar nog uitgedund?

16:41 16 uur 41. Nog 15 kilometer. De kopgroep heeft geen tijd om te pauzen in de Hippodroom van Waregem. Nog eens de 8 leiders: Mathieu van der Poel Victor Campenaerts Tiesj Benoot Tom Pidcock en Ben Turner Stefan Küng Nils Politt Kelland O'Brien . Nog 15 kilometer De kopgroep heeft geen tijd om te pauzen in de Hippodroom van Waregem. Nog eens de 8 leiders: Mathieu van der Poel Victor Campenaerts Tiesj Benoot Tom Pidcock en Ben Turner Stefan Küng Nils Politt Kelland O'Brien

16:39 16 uur 39. We mogen anderzijds ook de overlevers van de vroege vlucht niet uit het oog verliezen. Dat Nils Politt dit in zich heeft, weten we. Maar pistier Kelland O'Brien, meervoudig wereldkampioen, charmeert nog meer. . We mogen anderzijds ook de overlevers van de vroege vlucht niet uit het oog verliezen. Dat Nils Politt dit in zich heeft, weten we. Maar pistier Kelland O'Brien, meervoudig wereldkampioen, charmeert nog meer.

16:37 16 uur 37. Campenaerts gaat er plots even vandoor, maar raakt ook niet weg. Campenaerts gaat er plots even vandoor, maar raakt ook niet weg

16:36 16 uur 36. Benoot beseft het gevaar en haalt de kastanjes uit het vuur. Van der Poel dicht het laatste kloofje. De klas is weer voltallig. . Benoot beseft het gevaar en haalt de kastanjes uit het vuur. Van der Poel dicht het laatste kloofje. De klas is weer voltallig.

16:35 16 uur 35. Nog 20 kilometer. Hij is geen tijdrijder meer, maar Victor Campenaerts ruikt zijn kans. Er wordt getwijfeld bij zijn metgezellen. Ze kijken vooral naar het duo van Ineos. . Nog 20 kilometer Hij is geen tijdrijder meer, maar Victor Campenaerts ruikt zijn kans. Er wordt getwijfeld bij zijn metgezellen. Ze kijken vooral naar het duo van Ineos.

16:34 Nokereberg (12/13). Op Nokereberg ben je boven voor je het beseft, zeker als Van der Poel iedereen onder druk zet. Het was nog altijd met de handrem op: iedereen overleeft. . 16 uur 34. Nokereberg (12/13) Op Nokereberg ben je boven voor je het beseft, zeker als Van der Poel iedereen onder druk zet. Het was nog altijd met de handrem op: iedereen overleeft.

16:34 16 uur 34. Van der Poel versnelt maar krijgt er niemand af. Van der Poel versnelt maar krijgt er niemand af

16:32 34". Je moet het Pogacar wel nageven: met Tratnik en Madouas blijft hij druk op de ketel zetten. De Fransman zal wel niet helpen: met Küng heeft hij een ploegmakker in de kopgroep. . 16 uur 32. 34" Je moet het Pogacar wel nageven: met Tratnik en Madouas blijft hij druk op de ketel zetten. De Fransman zal wel niet helpen: met Küng heeft hij een ploegmakker in de kopgroep.

16:30 16 uur 30. Ik wil niet mijn gelijk halen, maar we hebben Van der Poel al veel gekker zien koersen. . José De Cauwer. Ik wil niet mijn gelijk halen, maar we hebben Van der Poel al veel gekker zien koersen. José De Cauwer

16:28 Pech voor Van Avermaet. 16 uur 28. Pech voor Van Avermaet

16:27 16 uur 27. Een mooie ereplaats lijkt in het water te vallen voor Greg Van Avermaet. Hij haakt af met een bandbreuk. Intussen is Pogacar aan het trainen in deze koers. . Een mooie ereplaats lijkt in het water te vallen voor Greg Van Avermaet. Hij haakt af met een bandbreuk. Intussen is Pogacar aan het trainen in deze koers.

16:26 16 uur 26. Bij de achtervolgers gaan de Slovenen nog wat bijles volgen. Pogacar en Tratnik rijden weg op de stenen van de Doorn, maar voor de hoofdschotel hebben ze te laat gereserveerd. . Bij de achtervolgers gaan de Slovenen nog wat bijles volgen. Pogacar en Tratnik rijden weg op de stenen van de Doorn, maar voor de hoofdschotel hebben ze te laat gereserveerd.

16:22 16 uur 22. Nog 30 kilometer. Nog twee kasseistroken en twee hellingen: de 8 koplopers hebben nog eventjes om op hun plannetje te broeden. . Nog 30 kilometer Nog twee kasseistroken en twee hellingen: de 8 koplopers hebben nog eventjes om op hun plannetje te broeden.

16:19 16 uur 19. Wie gelooft er in zijn sprint? Mathieu van der Poel is veruit de snelste, Tom Pidcock mag je ook niet onderschatten. De andere strijkijzers moeten toch rekenen op een moment van vertwijfeling om hun slag te slaan. . Wie gelooft er in zijn sprint? Mathieu van der Poel is veruit de snelste, Tom Pidcock mag je ook niet onderschatten. De andere strijkijzers moeten toch rekenen op een moment van vertwijfeling om hun slag te slaan.

16:17 16 uur 17. We snellen het stadhuis van Oudenaarde voorbij, zondag het epicentrum van de koers. Bij de achtervolgers stokt het. De winnaar zullen we wellicht uit het groepje van 8 moeten vissen. . We snellen het stadhuis van Oudenaarde voorbij, zondag het epicentrum van de koers. Bij de achtervolgers stokt het. De winnaar zullen we wellicht uit het groepje van 8 moeten vissen.

16:14 16 uur 14. Nog 8 klanten. Van 11 gaat het naar 8: Van der Poel, Benoot, Campenaerts, Pidcock, Turner, Küng, Politt en O'Brien. . Nog 8 klanten Van 11 gaat het naar 8: Van der Poel, Benoot, Campenaerts, Pidcock, Turner, Küng, Politt en O'Brien.

16:14 16 uur 14. Pogacar en co zitten op 44 seconden: we gaan er stilaan een kruis over maken. . Karl Vannieuwkerke. Pogacar en co zitten op 44 seconden: we gaan er stilaan een kruis over maken. Karl Vannieuwkerke

16:12 16 uur 12. Benoot wil met een beperkter groepje de finale in. We horen sommige mannen schreeuwen om hun moeder. Politt en O'Brien overleven, de rest verzuurt compleet. . Benoot wil met een beperkter groepje de finale in. We horen sommige mannen schreeuwen om hun moeder. Politt en O'Brien overleven, de rest verzuurt compleet.

16:11 16 uur 11. De 5 vroege vluchters - Politt, Jacobs, Verwilst, Paasschens en O'Brien - verlekkeren zich natuurlijk ook op deze situatie. Voorlopig moeten ze niet passen, maar blijven ze mee neuriën? . De 5 vroege vluchters - Politt, Jacobs, Verwilst, Paasschens en O'Brien - verlekkeren zich natuurlijk ook op deze situatie. Voorlopig moeten ze niet passen, maar blijven ze mee neuriën?

16:10 16 uur 10.

16:09 16 uur 09. Nog 40 kilometer. De chronometer bougeert amper: Van der Poel versus Pogacar, het verschil blijft hangen op een halve minuut. . Nog 40 kilometer De chronometer bougeert amper: Van der Poel versus Pogacar, het verschil blijft hangen op een halve minuut.

16:08 16 uur 08. Naast Quick Step-Alpha Vinyl is ook Mads Pedersen een tegenvaller. In de Vlaamse Ardennen botste hij toch weer op een muur. Hij blijft een twijfelgeval. . Naast Quick Step-Alpha Vinyl is ook Mads Pedersen een tegenvaller. In de Vlaamse Ardennen botste hij toch weer op een muur. Hij blijft een twijfelgeval.

16:07 16 uur 07. Wie zal klimmen op de barometer, is Tom Pidcock. Hij liet zijn ploeg werken richting Berg Ten Houte en heeft zo mee de schifting geforceerd. De Brit geeft een totaal andere indruk dan in de voorbije koersen. Met dank aan rechterhand Ben Turner, een reus van amper 22 jaar. . Wie zal klimmen op de barometer, is Tom Pidcock. Hij liet zijn ploeg werken richting Berg Ten Houte en heeft zo mee de schifting geforceerd. De Brit geeft een totaal andere indruk dan in de voorbije koersen. Met dank aan rechterhand Ben Turner, een reus van amper 22 jaar.

16:05 16 uur 05. Welke hindernissen blijven nog over op 43 kilometer van Waregem? De Maria Borrestraat, de Ladeuze-klim, de stenen van de Doorn, Nokereberg, de Herlegemstraat en de Holstraat. . Welke hindernissen blijven nog over op 43 kilometer van Waregem? De Maria Borrestraat, de Ladeuze-klim, de stenen van de Doorn, Nokereberg, de Herlegemstraat en de Holstraat.

16:02 24". 11 leiders met Van der Poel, Benoot, Campenaerts, Küng, Pidcock en Turner achtervolgers met Pogacar, Tratnik, Van Avermaet, Kragh Andersen, Madouas en Coquard . 16 uur 02. 24" 11 leiders met Van der Poel, Benoot, Campenaerts, Küng, Pidcock en Turner achtervolgers met Pogacar, Tratnik, Van Avermaet, Kragh Andersen, Madouas en Coquard

16:01 16 uur 01. Quick Step-Alpha Vinyl? Zonder Kasper Asgreen is het echt een probleem. . José De Cauwer. Quick Step-Alpha Vinyl? Zonder Kasper Asgreen is het echt een probleem. José De Cauwer

16:00 16 uur . Bij het elftal kijken ze eventjes naar elkaar. Pogacar en co sluipen weer wat dichter: Benoot beseft dat hij de vijs moet aandraaien op de Hotond. . Bij het elftal kijken ze eventjes naar elkaar. Pogacar en co sluipen weer wat dichter: Benoot beseft dat hij de vijs moet aandraaien op de Hotond.

15:58 15 uur 58. Een tussentijdse vaststelling: bij Quick Step-Alpha Vinyl is er geen beterschap. Integendeel: zonder Kasper Asgreen worden ze gewoon uit de wielen gereden. . Een tussentijdse vaststelling: bij Quick Step-Alpha Vinyl is er geen beterschap. Integendeel: zonder Kasper Asgreen worden ze gewoon uit de wielen gereden.

15:57 15 uur 57. 11 leiders. We gaan naar een samensmelting tussen de vroege vlucht en het pakket rond Van der Poel. De eerste achtervolgers: Tratnik, Coquard, Pogacar, Van Avermaet, Madouas en Kragh Andersen. Ze worden op ruim een halve minuut geklokt. . 11 leiders We gaan naar een samensmelting tussen de vroege vlucht en het pakket rond Van der Poel. De eerste achtervolgers: Tratnik, Coquard, Pogacar, Van Avermaet, Madouas en Kragh Andersen. Ze worden op ruim een halve minuut geklokt.

15:56 15 uur 56. Vorig jaar had Van der Poel op deze Trieu een forse dip, vandaag liggen de kaarten anders. Intussen kan Pogacar Tratnik en co weer niet volgen. Het is niet van harte, zoveel is nu toch wel duidelijk. . Vorig jaar had Van der Poel op deze Trieu een forse dip, vandaag liggen de kaarten anders. Intussen kan Pogacar Tratnik en co weer niet volgen. Het is niet van harte, zoveel is nu toch wel duidelijk.

15:54 15 uur 54. Tratnik wil het peloton nog wat meer uitdunnen op de Trieu. Pogacar spreekt dezelfde taal als zijn landgenoot. Hij zit weer in 3e positie. . Tratnik wil het peloton nog wat meer uitdunnen op de Trieu. Pogacar spreekt dezelfde taal als zijn landgenoot. Hij zit weer in 3e positie.

15:53 15 uur 53. Het zestal met Van der Poel heeft de kopgroep in het vizier. In het peloton probeert UAE de jacht te heropenen, maar de achterstand op dat elitegroepje bedraagt al een 50-tal seconden. . Het zestal met Van der Poel heeft de kopgroep in het vizier. In het peloton probeert UAE de jacht te heropenen, maar de achterstand op dat elitegroepje bedraagt al een 50-tal seconden.

15:52 15 uur 52. En nog een valpartij in het peleton, deze keer met Naesen en de Bondt. En nog een valpartij in het peleton, deze keer met Naesen en de Bondt

15:51 Val met Naesen. Bij het inrekenen van Pogacar gaat het weer mis in het peloton. Oliver Naesen en Frederik Frison komen met hoge snelheid ten val. Dit doet geen deugd. . 15 uur 51. Val met Naesen Bij het inrekenen van Pogacar gaat het weer mis in het peloton. Oliver Naesen en Frederik Frison komen met hoge snelheid ten val. Dit doet geen deugd.

15:50 15 uur 50. Pogacar heeft het begrepen: hij zal worden opgeslokt door een uitgedund peloton. Zit daar nog voldoende leven in? . Pogacar heeft het begrepen: hij zal worden opgeslokt door een uitgedund peloton. Zit daar nog voldoende leven in?

15:49 15 uur 49. Hij is toch maar een mens: Pogacar kan kloof met vluchters niet dichten. Hij is toch maar een mens: Pogacar kan kloof met vluchters niet dichten

15:48 De verschillen. kopgroep Van der Poel, Benoot, Campenaerts, Küng, Pidcock en Turner op 48" Pogacar op 1'23" peloton op 1'35" . 15 uur 48. De verschillen kopgroep Van der Poel, Benoot, Campenaerts, Küng, Pidcock en Turner op 48" Pogacar op 1'23" peloton op 1'35"

15:48 15 uur 48. Het lijkt een chasse patate te worden voor Pogacar. José De Cauwer. Het lijkt een chasse patate te worden voor Pogacar. José De Cauwer

15:45 15 uur 45. Pidcock, Turner, Van der Poel, Benoot, Küng en Campenaerts vormen nog altijd een geoliede machine. Ze geven het Pogacar geenszins cadeau. . Pidcock, Turner, Van der Poel, Benoot, Küng en Campenaerts vormen nog altijd een geoliede machine. Ze geven het Pogacar geenszins cadeau.

15:44 15 uur 44. Pogacar blijft wat ter plaatse trappelen. In zijn eentje moet hij nog altijd 12 tellen uitwissen. . Pogacar blijft wat ter plaatse trappelen. In zijn eentje moet hij nog altijd 12 tellen uitwissen.

15:42 15 uur 42. Pogacar kruipt meter per meter dichter, maar heeft wellicht een belangrijke les geleerd. Van der Poel en co kijken om: de Sloveen is op komst. . Pogacar kruipt meter per meter dichter, maar heeft wellicht een belangrijke les geleerd. Van der Poel en co kijken om: de Sloveen is op komst.

15:41 15 uur 41. Dit is een inspanning die kan tellen. Pogacar verschiet hoe dan ook een flinke cartouche. . Dit is een inspanning die kan tellen. Pogacar verschiet hoe dan ook een flinke cartouche.

15:41 15 uur 41. Situatie. 5 leiders Van der Poel, Pidcock, Turner, Benoot, Campenaerts en Küng op 1'12" Pogacar op 1'24" Peloton op 1'35" . Situatie 5 leiders Van der Poel, Pidcock, Turner, Benoot, Campenaerts en Küng op 1'12" Pogacar op 1'24" Peloton op 1'35"

15:40 Kanarieberg (8/13). Pogacar heeft toch nog iets gevonden en gaat nu in zijn eentje op zoek naar Van der Poel en co. Heeft dit dan toch te maken met parcourskennis? . 15 uur 40. Kanarieberg (8/13) Pogacar heeft toch nog iets gevonden en gaat nu in zijn eentje op zoek naar Van der Poel en co. Heeft dit dan toch te maken met parcourskennis?

15:38 15 uur 38. In het peloton hebben ze amper overschot. Zo zien we Pedersen vechten op een groot mes. Van Avermaet neemt over, Pogacar geeft geen flitsende indruk. . In het peloton hebben ze amper overschot. Zo zien we Pedersen vechten op een groot mes. Van Avermaet neemt over, Pogacar geeft geen flitsende indruk.

15:37 15 uur 37. Zdenek Stybar geeft een teken van leven. Tadej Pogacar probeert naar de Tsjech te jumpen, maar zo overtuigend is dat toch niet. . Zdenek Stybar geeft een teken van leven. Tadej Pogacar probeert naar de Tsjech te jumpen, maar zo overtuigend is dat toch niet.

15:37 15 uur 37. Ik kan me niet inbeelden dat Tadej Pogacar nu niets zal doen. Misschien heeft hij zich gewoon laten verrassen. . Karl Vannieuwkerke. Ik kan me niet inbeelden dat Tadej Pogacar nu niets zal doen. Misschien heeft hij zich gewoon laten verrassen. Karl Vannieuwkerke

15:36 15 uur 36. Nog 65 kilometer. In het peloton weten ze hoe laat het is. Van der Poel en co zetten hen op 20 seconden. Onder meer Quick Step-Alpha Vinyl heeft de slag gemist en probeert iets recht te zetten. . Nog 65 kilometer In het peloton weten ze hoe laat het is. Van der Poel en co zetten hen op 20 seconden. Onder meer Quick Step-Alpha Vinyl heeft de slag gemist en probeert iets recht te zetten.

15:33 15 uur 33. Wie is er nog in de achtergrond verzeild geraakt? Onder meer Jakobsen en Van Gestel. Simmons liet zich uitzakken om Pedersen bij te staan, maar daar zitten ze nu met de gebakken peren. . Wie is er nog in de achtergrond verzeild geraakt? Onder meer Jakobsen en Van Gestel. Simmons liet zich uitzakken om Pedersen bij te staan, maar daar zitten ze nu met de gebakken peren.

15:32 15 uur 32. Dit zijn de jongens die de rest onder druk zetten: Van der Poel, Pidcock, Turner, Küng, Benoot en Campenaerts. . Dit zijn de jongens die de rest onder druk zetten: Van der Poel, Pidcock, Turner, Küng, Benoot en Campenaerts.

15:32 15 uur 32. De helikopter speurt naar de tweevoudige Tour-winnaar en spot Pogacar in een 3e groepje. Van der Poel vindt dit een mooi gezelschap en begint te sleuren. . De helikopter speurt naar de tweevoudige Tour-winnaar en spot Pogacar in een 3e groepje. Van der Poel vindt dit een mooi gezelschap en begint te sleuren.

15:32 15 uur 32. Een sterke groep met Van der Poel, Pidcock en Campenaerts vertrekt op Berg Ten Houte. Een sterke groep met Van der Poel, Pidcock en Campenaerts vertrekt op Berg Ten Houte

15:31 Berg Ten Houte. Is dit een scharniermoment? Pidcock, Turner, Campenaerts en Van der Poel tekenen present, Pogacar zien we niet meteen. . 15 uur 31. Berg Ten Houte Is dit een scharniermoment? Pidcock, Turner, Campenaerts en Van der Poel tekenen present, Pogacar zien we niet meteen.

15:30 15 uur 30. Voor Sam Bennett gaat het te snel. De Ierse sprinter krijgt het op zijn heupen en laat lopen. Op Berg Ten Houte wordt de groep pas echt op een lint getrokken. Tom Pidcock laat zijn mannetjes mennen. Ze sluiten meteen aan bij Van Moer en co. . Voor Sam Bennett gaat het te snel. De Ierse sprinter krijgt het op zijn heupen en laat lopen. Op Berg Ten Houte wordt de groep pas echt op een lint getrokken. Tom Pidcock laat zijn mannetjes mennen. Ze sluiten meteen aan bij Van Moer en co.

15:27 15 uur 27. En weer is het van dattum. Met F.Vermeersch, Gogl en Brunel zijn er mannen van de favorieten bij betrokken. Op deze manier vallen ze als vliegen. . En weer is het van dattum. Met F.Vermeersch, Gogl en Brunel zijn er mannen van de favorieten bij betrokken. Op deze manier vallen ze als vliegen.

15:25 15 uur 25. Valpartij met Vermeersch en Debusschere. Valpartij met Vermeersch en Debusschere

15:24 Ex-winnaar komt ten val. In het peloton lijkt de rust min of meer terug te keren en toch gaan ze tegen de grond. Gianni Vermeersch schudt met zijn hoofd, Jens Debusschere zit er versuft bij en wordt onderzocht door de dokter. . 15 uur 24. Ex-winnaar komt ten val In het peloton lijkt de rust min of meer terug te keren en toch gaan ze tegen de grond. Gianni Vermeersch schudt met zijn hoofd, Jens Debusschere zit er versuft bij en wordt onderzocht door de dokter.

15:21 15 uur 21. Brent Van Moer, Lewis Askey en Connor Swift hebben het vraagstuk dan toch kunnen oplossen. Richting Berg Ten Houte laten zij het peloton achter. Daar zien we de snufferd van Tim Declercq. . Brent Van Moer, Lewis Askey en Connor Swift hebben het vraagstuk dan toch kunnen oplossen. Richting Berg Ten Houte laten zij het peloton achter. Daar zien we de snufferd van Tim Declercq.

15:20 15 uur 20. Nog 75 kilometer. Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar boezemen duidelijk angst in. Van der Poel heeft de klokken al even laten luiden. De rest staat nu te springen om de eerste boot naar Waregem te nemen, maar de plaatsjes zijn bijzonder duur. De kopgroep van 5 conserveert nog 2'58". . Nog 75 kilometer Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar boezemen duidelijk angst in. Van der Poel heeft de klokken al even laten luiden. De rest staat nu te springen om de eerste boot naar Waregem te nemen, maar de plaatsjes zijn bijzonder duur. De kopgroep van 5 conserveert nog 2'58".

15:18 15 uur 18. Campenaerts en co meten de schade op. We zien veel grimassen, maar ook veel brokken die nog gelijmd kunnen worden. . Campenaerts en co meten de schade op. We zien veel grimassen, maar ook veel brokken die nog gelijmd kunnen worden.

15:17 15 uur 17. Tadej Pogacar zit voortdurend in het wiel van Mathieu van der Poel. . José De Cauwer. Tadej Pogacar zit voortdurend in het wiel van Mathieu van der Poel. José De Cauwer

15:17 Campenaerts begint zijn koers. 15 uur 17. Campenaerts begint zijn koers

15:16 15 uur 16. Victor Campenaerts begint hier en nu aan zijn koers, Stefan Küng en Ben Turner antwoorden. . Victor Campenaerts begint hier en nu aan zijn koers, Stefan Küng en Ben Turner antwoorden.

15:16 Maria Borrestraat. Richting de volgende kasseistrook wordt er nog eens stevig aan de boom geschud. Lotto-Soudal zit prima voorin, Fabio Jakobsen is in een tweede groepje beland. . 15 uur 16. Maria Borrestraat Richting de volgende kasseistrook wordt er nog eens stevig aan de boom geschud. Lotto-Soudal zit prima voorin, Fabio Jakobsen is in een tweede groepje beland.

15:15 15 uur 15. Dwars door Vlaanderen 19-jarige Julie De Wilde moet enkel Chiara Consonni voorlaten in Dwars door Vlaanderen

15:13 15 uur 13. We kijken naar een kleine guerrilla. Het zijn niet de kopmannen, wel de schaduwmannen die komen snuffelen. Het gaat om onder meer Van Dijke en Turner. We hebben al 6 hellingen mogen schrappen. . We kijken naar een kleine guerrilla. Het zijn niet de kopmannen, wel de schaduwmannen die komen snuffelen. Het gaat om onder meer Van Dijke en Turner. We hebben al 6 hellingen mogen schrappen.

15:11 15 uur 11. Alpecin-Fenix heeft het commando uit handen gegeven. De belangstelling om nu in de kijker te rijden is groot. . Alpecin-Fenix heeft het commando uit handen gegeven. De belangstelling om nu in de kijker te rijden is groot.

15:09 15 uur 09. Ik denk niet dat het tempo nog veel zal zakken. We zullen finishen rond 17 u. . José De Cauwer. Ik denk niet dat het tempo nog veel zal zakken. We zullen finishen rond 17 u. José De Cauwer

15:06 15 uur 06. Door de gedragingen van het peloton is het verschil teruggelopen tot 4'07". De zenuwslag is in gang gezet. . Door de gedragingen van het peloton is het verschil teruggelopen tot 4'07". De zenuwslag is in gang gezet.

15:02 15 uur 02. We horen de "oef" van Ronse tot hier: Van der Poel laat de anderen op adem komen. Richting de Hotond kan er geanticipeerd worden, maar Alpecin-Fenix wil de trein geenszins missen. Achteraan moet Kristoff op gang geduwd worden na een fietswissel. . We horen de "oef" van Ronse tot hier: Van der Poel laat de anderen op adem komen. Richting de Hotond kan er geanticipeerd worden, maar Alpecin-Fenix wil de trein geenszins missen. Achteraan moet Kristoff op gang geduwd worden na een fietswissel.

15:00 15 uur . Er valt even een gat na Van der Poel en je ziet meteen de paniek in de ogen van de anderen. Zij hebben niet veel zin om over te nemen. . Er valt even een gat na Van der Poel en je ziet meteen de paniek in de ogen van de anderen. Zij hebben niet veel zin om over te nemen.

15:00 15 uur . Van der Poel maakt tempo. Van der Poel maakt tempo

14:59 14 uur 59. Nog 91 kilometer. Berekend koersen? Niet zo met Van der Poel: hij neemt mee over en probeert de finale nu al te ontpoppen. . Nog 91 kilometer Berekend koersen? Niet zo met Van der Poel: hij neemt mee over en probeert de finale nu al te ontpoppen.

14:58 14 uur 58. Het peloton wordt op een lint getrokken, maar het scheurt nog niet. Achteraan staat de poort wel open. Alpecin-Fenix slachtoffert op deze manier ook Vermote en Bayer, twee van de eigen pionnen. . Het peloton wordt op een lint getrokken, maar het scheurt nog niet. Achteraan staat de poort wel open. Alpecin-Fenix slachtoffert op deze manier ook Vermote en Bayer, twee van de eigen pionnen.

14:56 14 uur 56. Onze man op de motor meldt dat het "fris aan de vis is". Bij Alpecin-Fenix zetten ze de kachel aan: op de Stooktestraat wordt Van der Poel stilaan gelanceerd. . Onze man op de motor meldt dat het "fris aan de vis is". Bij Alpecin-Fenix zetten ze de kachel aan: op de Stooktestraat wordt Van der Poel stilaan gelanceerd.

14:54 14 uur 54. In het peloton wordt Van der Poel in de loges gehouden. Daar zitten ook Van Avermaet, Pedersen, Lampaert en de mannen van Pogacar. . In het peloton wordt Van der Poel in de loges gehouden. Daar zitten ook Van Avermaet, Pedersen, Lampaert en de mannen van Pogacar.

14:54 14 uur 54. Mads Pedersen: "Zondag was een gemiste kans, maar hopelijk heb ik dezelfde benen". Mads Pedersen: "Zondag was een gemiste kans, maar hopelijk heb ik dezelfde benen"

14:53 14 uur 53. Ik denk dat we niet al te lang meer zullen moeten wachten op actie in het peloton. Karl Vannieuwkerke. Ik denk dat we niet al te lang meer zullen moeten wachten op actie in het peloton. Karl Vannieuwkerke

14:52 14 uur 52. De Paterberg wordt opgespaard tot zondag, maar we tikken de moordende klim ei zo na. De koplopers beginnen namelijk aan de Stooktestraat. Dat is de afdaling zoals we die kennen in de Ronde van Vlaanderen na de Pater. Vandaag gaan we voor de omgekeerde richting en is het dus klimmen in plaats van dalen. . De Paterberg wordt opgespaard tot zondag, maar we tikken de moordende klim ei zo na. De koplopers beginnen namelijk aan de Stooktestraat. Dat is de afdaling zoals we die kennen in de Ronde van Vlaanderen na de Pater. Vandaag gaan we voor de omgekeerde richting en is het dus klimmen in plaats van dalen.

14:48 5'07". Het peloton staat zeker nog niet in vuur en vlam. Het verschil schommelt al een hele tijd rond de 5 minuten. . 14 uur 48. 5'07" Het peloton staat zeker nog niet in vuur en vlam. Het verschil schommelt al een hele tijd rond de 5 minuten.

14:46 14 uur 46. In de afdaling van de Trieu moet iedereen uit zijn doppen kijken. Links van de weg staan enkele vrachtwagens op een gevaarlijke plaats. . In de afdaling van de Trieu moet iedereen uit zijn doppen kijken. Links van de weg staan enkele vrachtwagens op een gevaarlijke plaats.

14:43 14 uur 43. Het is nog geen vakantieperiode, maar tijdens deze woensdagnamiddag zijn weer heel wat koersliefhebbers op post. Op de Knokteberg staan de mensen rijen dik. . Het is nog geen vakantieperiode, maar tijdens deze woensdagnamiddag zijn weer heel wat koersliefhebbers op post. Op de Knokteberg staan de mensen rijen dik.

14:41 14 uur 41. Richting de Knokteberg, de 3e bult van de dag, meldt Radio Tour een nieuwe valpartij. Onder meer Imanol Erviti (Movistar) vertoont een pijnlijke grimas. . Richting de Knokteberg, de 3e bult van de dag, meldt Radio Tour een nieuwe valpartij. Onder meer Imanol Erviti (Movistar) vertoont een pijnlijke grimas.

14:38 14 uur 38. Karl Vannieuwkerke zag op het startpodium een "messcherpe" Mathieu van der Poel. Voert hij straks een show op? "Ik denk dat dat voorbij is", meent José De Cauwer. "Hij zal meer beredeneerd koersen en niets meer laten liggen." . Karl Vannieuwkerke zag op het startpodium een "messcherpe" Mathieu van der Poel. Voert hij straks een show op? "Ik denk dat dat voorbij is", meent José De Cauwer. "Hij zal meer beredeneerd koersen en niets meer laten liggen."

14:37 14 uur 37. Tom Pidcock: "Geen al te lange koers: dat is momenteel ideaal voor mij". Tom Pidcock: "Geen al te lange koers: dat is momenteel ideaal voor mij"

14:35 14 uur 35. Tadej Pogacar kijkt hier echt naar uit. Het is geen verplicht nummertje. Hij heeft zelf gekozen voor deze nieuwe prikkel. . José De Cauwer. Tadej Pogacar kijkt hier echt naar uit. Het is geen verplicht nummertje. Hij heeft zelf gekozen voor deze nieuwe prikkel. José De Cauwer

14:34 14 uur 34. Twee jongens van Sport Vlaanderen-Baloise moeten voet aan de grond zetten. Op de smalle wegen slingeren we van de ene hindernis naar de andere. De zenuwen gieren nog niet door de kelen, maar het gevecht voor de beste posities is wel ingezet. . Twee jongens van Sport Vlaanderen-Baloise moeten voet aan de grond zetten. Op de smalle wegen slingeren we van de ene hindernis naar de andere. De zenuwen gieren nog niet door de kelen, maar het gevecht voor de beste posities is wel ingezet.

14:30 14 uur 30. Eén en livestream. Ons commentaarduo begint eraan. Het peloton staat nog 4'55" in het krijt. . Eén en livestream Ons commentaarduo begint eraan. Het peloton staat nog 4'55" in het krijt.

14:25 14 uur 25. Het is Julien Vermote die zoals in zijn beste dagen het peloton op sleeptouw neemt. . Het is Julien Vermote die zoals in zijn beste dagen het peloton op sleeptouw neemt.

14:23 Nieuwe Kwaremont (1/13). De Nieuwe Kwaremont luidt het begin van de hellingenzone in. We herhalen graag dat de meest bekende hellingen in de Vlaamse Ardennen niet aangesneden worden. Meestal gaat het om een zijflank van zo'n bekende heuvel. Ze zullen hoe dan ook pijn doen aan de benen. . 14 uur 23. Nieuwe Kwaremont (1/13) De Nieuwe Kwaremont luidt het begin van de hellingenzone in. We herhalen graag dat de meest bekende hellingen in de Vlaamse Ardennen niet aangesneden worden. Meestal gaat het om een zijflank van zo'n bekende heuvel. Ze zullen hoe dan ook pijn doen aan de benen.

14:19 14 uur 19. Dries Van Gestel: "Wij hebben geen baat bij een sprint". Dries Van Gestel: "Wij hebben geen baat bij een sprint"

14:19 14 uur 19. Of dit de periode is om te oogsten? Dat is pas in mei, niet? Dries Van Gestel (TotalEnergies). Of dit de periode is om te oogsten? Dat is pas in mei, niet? Dries Van Gestel (TotalEnergies)

14:16 14 uur 16. Terwijl we Oost-Vlaanderen enteren, gaat de snelheid in het peloton de hoogte in. Laurenz Rex gaat tegen de grond en wordt afgevoerd. Het verschil met de 5 leiders: 5'16". . Terwijl we Oost-Vlaanderen enteren, gaat de snelheid in het peloton de hoogte in. Laurenz Rex gaat tegen de grond en wordt afgevoerd. Het verschil met de 5 leiders: 5'16".

14:06 14 uur 06. Met de koplopers betreden we de eerste lading stenen van de dag. Na 55 kilometer duikt de Varentstraat op. Over 10 kilometer beginnen we ook aan de sliert hellingen. . Met de koplopers betreden we de eerste lading stenen van de dag. Na 55 kilometer duikt de Varentstraat op. Over 10 kilometer beginnen we ook aan de sliert hellingen.

14:03 14 uur 03. Alpecin-Fenix werkt. Op kop van het peloton worden de ploegmaats van Mathieu van der Poel gemeld. Of ook: de makkers van Jasper Philipsen. Hij is het alternatief voor een sprint. Tim Merlier, vorig jaar 3e in deze koers, werd niet opgenomen in de selectie. . Alpecin-Fenix werkt Op kop van het peloton worden de ploegmaats van Mathieu van der Poel gemeld. Of ook: de makkers van Jasper Philipsen. Hij is het alternatief voor een sprint. Tim Merlier, vorig jaar 3e in deze koers, werd niet opgenomen in de selectie.

14:01 14 uur 01. Voorin is Nils Politt met zijn 28 lentes de nestor van het gezelschap. De Duitser met de hagelwitte tanden eindigde 2e in Parijs-Roubaix 2019 na Philippe Gilbert. Dat gebeurde nog in het shirt van Katjoesja. Zijn volledige doorbraak in het klassieke werk laat sindsdien een beetje op zich wachten. Vorig jaar won hij wel een rit in de Tour. . Voorin is Nils Politt met zijn 28 lentes de nestor van het gezelschap. De Duitser met de hagelwitte tanden eindigde 2e in Parijs-Roubaix 2019 na Philippe Gilbert. Dat gebeurde nog in het shirt van Katjoesja. Zijn volledige doorbraak in het klassieke werk laat sindsdien een beetje op zich wachten. Vorig jaar won hij wel een rit in de Tour.

13:56 3'50". Aan het einde van het eerste wedstrijduur rijdt het peloton "à l'aise". De voorsprong van de 5 leiders zwelt aan. Het gemiddelde na het eerste uur: 47 km/u. Stevig! . 13 uur 56. 3'50" Aan het einde van het eerste wedstrijduur rijdt het peloton "à l'aise". De voorsprong van de 5 leiders zwelt aan. Het gemiddelde na het eerste uur: 47 km/u. Stevig!

13:54 13 uur 54. Florian Vermeersch: "Ik had veel last van mijn rug na een val in Le Samyn, maar ik merk nu wel beterschap". Florian Vermeersch: "Ik had veel last van mijn rug na een val in Le Samyn, maar ik merk nu wel beterschap"

13:52 13 uur 52. Ik heb vanochtend niets speciaals gemerkt aan Victor (Campenaerts). Ik denk dat hij geen extra stress heeft. Florian Vermeersch (Lotto-Soudal). Ik heb vanochtend niets speciaals gemerkt aan Victor (Campenaerts). Ik denk dat hij geen extra stress heeft. Florian Vermeersch (Lotto-Soudal)

13:51 13 uur 51. Voorin zitten enkele ervaringsdeskundigen van de voorbije weken. Aaron Verwilst en Mathijs Paasschens hebben we al in een vlucht gezien, Johan Jacobs was zondag nog een van de verkenners tijdens Gent-Wevelgem en mogen we met een beetje chauvinisme beschouwen als een halve Vlaming. Hij heeft een Belgische vader en is getrouwd met de dochter van ex-veldrijder Ivan Messelis. . Voorin zitten enkele ervaringsdeskundigen van de voorbije weken. Aaron Verwilst en Mathijs Paasschens hebben we al in een vlucht gezien, Johan Jacobs was zondag nog een van de verkenners tijdens Gent-Wevelgem en mogen we met een beetje chauvinisme beschouwen als een halve Vlaming. Hij heeft een Belgische vader en is getrouwd met de dochter van ex-veldrijder Ivan Messelis.

13:45 13 uur 45. De split is gerealiseerd. We zijn benieuwd wie nu opstaat in het peloton. Er zijn veel ploegen met een sprinter, maar dit is geen sprinterskoers zoals vorige week tussen Brugge en De Panne. . De split is gerealiseerd. We zijn benieuwd wie nu opstaat in het peloton. Er zijn veel ploegen met een sprinter, maar dit is geen sprinterskoers zoals vorige week tussen Brugge en De Panne.

13:42 40" voor kopgroep. Met z'n vijven gaan ze op pad. Zit hier muziek in? Zo lijkt het toch. De namen: Nils Politt (Bora-Hansgrohe) Johan Jacobs (Movistar) Kelland O'Brien (BikeExchange) Aaron Verwilst (Sport Vlaanderen-Baloise) Mathijs Paasschens (Bingoal-Pauwels Sauzen-WB) . 13 uur 42. 40" voor kopgroep Met z'n vijven gaan ze op pad. Zit hier muziek in? Zo lijkt het toch. De namen: Nils Politt (Bora-Hansgrohe) Johan Jacobs (Movistar) Kelland O'Brien (BikeExchange) Aaron Verwilst (Sport Vlaanderen-Baloise) Mathijs Paasschens (Bingoal-Pauwels Sauzen-WB)

13:40 Bij deze valpartij verlieten Bjerg, Kirsch en Pöstlberger de koers. 13 uur 40. Bij deze valpartij verlieten Bjerg, Kirsch en Pöstlberger de koers

13:37 13 uur 37. Tadej Pogacar heeft geen parcourskennis, maar de Sloveen zal heus wel beseffen dat het bij deze doortocht door Waregem nog niet om de knikkers gaat. . Tadej Pogacar heeft geen parcourskennis, maar de Sloveen zal heus wel beseffen dat het bij deze doortocht door Waregem nog niet om de knikkers gaat.

13:33 13 uur 33. Wat Julian Alaphilippe betreft: op zijn Instagram-verhaal deelt hij dat hij volgende week weer koerst in het Baskenland. Die rittenkoers gaat maandag van start. Al zou hij natuurlijk niet de eerste gek zijn die zondag na de Ronde nog op het vliegtuig naar Spanje stapt... . Wat Julian Alaphilippe betreft: op zijn Instagram-verhaal deelt hij dat hij volgende week weer koerst in het Baskenland. Die rittenkoers gaat maandag van start. Al zou hij natuurlijk niet de eerste gek zijn die zondag na de Ronde nog op het vliegtuig naar Spanje stapt...

13:31 13 uur 31. Tim Declercq: "Julian Alaphilippe in de Ronde? Bij mijn weten zijn er geen plannen". Tim Declercq: "Julian Alaphilippe in de Ronde? Bij mijn weten zijn er geen plannen"

13:30 13 uur 30. Wij hebben niet de topfavoriet. Mijn rol wordt dus misschien een beetje anders dan gewoonlijk. . Tim Declercq (Quick Step-Alpha Vinyl). Wij hebben niet de topfavoriet. Mijn rol wordt dus misschien een beetje anders dan gewoonlijk. Tim Declercq (Quick Step-Alpha Vinyl)

13:28 13 uur 28. 14.30 u op Eén. Over een uur pikken Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer in voor een rechtstreeks verslag op Eén. Vanavond is er rond 21.30 u een nieuwe aflevering van Vive le Vélo, Leve de Ronde. De gasten zijn Bas Tietema, Allan Peiper en Bert De Backer. . 14.30 u op Eén Over een uur pikken Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer in voor een rechtstreeks verslag op Eén. Vanavond is er rond 21.30 u een nieuwe aflevering van Vive le Vélo, Leve de Ronde. De gasten zijn Bas Tietema, Allan Peiper en Bert De Backer.

13:26 13 uur 26. Na een halfuurtje is men er nog altijd niet in geslaagd om uit de greep van het peloton te blijven. Ook vorig jaar duurde het een eeuwigheid voor er sprake was van een vlucht. . Na een halfuurtje is men er nog altijd niet in geslaagd om uit de greep van het peloton te blijven. Ook vorig jaar duurde het een eeuwigheid voor er sprake was van een vlucht.