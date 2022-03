Victor Campenaerts bijt letterlijk zijn tand stuk: "Ik heb getoond dat ik had kunnen winnen"

Net na de Holstraat, de laatste beklimming op 8 kilometer van de finish, zette Victor Campenaerts iedereen nog eens met de rug tegen de muur. Toen hij gegrepen werd, ging hij nog eens.

Het kraakte en piepte langs alle kanten, maar uiteindelijk schoten Tiesj Benoot en Mathieu van der Poel weg. Victor Campenaerts sprintte nog naar de 4e plaats.

"Ik was wel in orde en had goeie benen", vertelde hij in Waregem, "maar dit was niet echt het verloop waar we op hadden gehoopt."

"We hadden gehoopt op demarrages, maar Nikolas (Maes, ploegleider) zei dat ik moest blijven wachten."

"Ik heb dan zelf beslist om te gaan, anders hadden we moeten aanvallen op deze parking hier."

"Het is frustrerend dat Tom Pidcock me nog net voorbijging op de streep."

"Ik heb getoond dat ik had kunnen winnen", besloot Campenaerts. "De grote favoriet Tadej Pogacar was er zelfs niet bij in de finale. Maar het is niet gelukt."