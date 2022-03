Lotto-Soudal heeft "plan" voor morgen: "Hangt af van hoe Van der Poel en Pogacar koersen"

"Een goede Wellens kunnen we ook in de Ronde gebruiken"

Tim Wellens maakt morgen zijn wederoptreden na zijn ziekte in de Tirreno. "Tim heeft even moeten uitzieken, maar hij zal wel in orde zijn", zegt ploegleider Nikolas Maes.



"Tim zal niet top zijn, maar hij zal ook niet koersen als hij zich niet fit voelt. Ik denk dan ook dat wij hem kunnen verwachten in de finale."



"Of Tim ook de Ronde van Vlaanderen zal rijden, is een andere vraag. Dat zullen we na Dwars door Vlaanderen wel bespreken. Het is alvast een optie, geen zekerheid. Een goeie Tim Wellens kan je natuurlijk altijd gebruiken."