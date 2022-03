Victor Campenaerts: "Normaal rijd ik niet weg van Van der Poel en Pogacar"

"Dat is niet zo speciaal, want ik woon in de buurt", legt de renner van Lotto-Soudal uit. "En het is geen geheim dat ik Dwars door Vlaanderen met rood heb aangekruist."

Een tijdje geleden vertelde Victor Campenaerts dat hij het parcours van Dwars door Vlaanderen al 4 keer had verkend. Intussen geeft hij op de ploegsite aan dat de teller al op "een keer of 5" staat.

Wellens: "Ik hoop een rol te spelen in de finale"

Die Tim Wellens heeft Dwars door Vlaanderen dus toch nog toegevoegd aan zijn wedstrijdschema.

Wellens miste de Omloop Het Nieuwsblad door ziekte, viel ook uit in Tirreno-Adriatico en rijdt vandaag (en wellicht zondag) dus toch nog over de kasseien.

Wellens: "In Tirreno-Adriatico had ik nooit een goed gevoel. Opgeven was de juiste beslissing, want na die koers werd mijn ziekte niet erger."

"Ik moest wel een tijdje herstellen en ik heb even niet kunnen trainen. Ik heb daarna de Amstel en de Waalse koersen verkend. Ik voelde me dag na dag beter en dat is waarom ik heb voorgesteld om vandaag te koersen."

"Er zit nog een verschil tussen trainen en koersen, maar ik hoop een rol te vertolken in de finale."