Rijdt Alaphilippe zondag toch mee in de Ronde? Wereldkampioen duikt op Ronde-parcours op

"De combinatie van de Ronde van Vlaanderen en de Ardennen-koersen is te zwaar", zei Alaphilippe begin dit jaar. Daarom had de wereldkampioen de Vlaamse koersen dit voorjaar niet opgenomen in zijn programma.

Maar in de wandelgangen deed het gerucht de ronde dat het geteisterde Quick Step-Alpha Vinyl er toch nog aan dacht om Alaphilippe aan de start van de Ronde te brengen.

Enige probleem: Alaphilippe werd voor Milaan-Sanremo geveld door bronchitis en herstelde maar traag.

Vandaag dook de wereldkampioen, die een loft heeft in Ronse, toch op het Ronde-parcours op. Alaphilippe vergezelde Asgreen in Kwaremont.



Ballerini is terug naar Italië, Sénéchal is zwaar gehavend en Declercq is nog niet zeker of hij Ronde-rijp is. Ligt de weg voor Alaphilippe zo open naar Vlaanderens Mooiste?

Donderdag houdt Quick Step-Alpha Vinyl om 16 uur een persmoment met de rondekern.