Gezien in De Ronde 105-docu: "Dat vergeet iedereen, maar dat doet echt zeer"

Kijk hier naar de Ronde 105, een unieke blik achter de Ronde van Vlaanderen van 2021

Deze documentaire geeft een unieke blik achter de schermen van 'Vlaanderens Mooiste' en toont elk facet van de koers dat tot nu toe verborgen bleef. Hoe moeilijk het soms is om de koers in beeld te brengen. Hoe ex-winnaars als Museeuw, Planckaert, Nuyens en De Vlaeminck nog voor de commentatoren weten wie goed zit en wie niet. Hoe in de volgwagens word meegeleefd en hoe Kasper Asgreen en Annemiek van Vleuten zich de geschiedenisboeken in fietsen.

