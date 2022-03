Ronde van Catalonië: toppers in het rondewerk kijken elkaar in de ogen

Ook de slotrit is niet van de poes: de Catalaanse week eindigt met het traditionele rondje in Barcelona, waar de beklimming van Montjuic altijd pijn doet aan de benen.

De eerste dagen hebben nog een Frans uitje in petto, maar vanaf dag 3 is het alle hens aan dek in de Catalaanse Pyreneeën met onder meer aankomsten op La Molina en Boi Taull.

Crème de la crème is aanwezig

Vorig jaar realiseerde Ineos Grenadiers een clean sweep in Barcelona: Adam Yates won de Ronde van Catalonië voor ploegmakkers Richie Porte en Geraint Thomas.

De Britten hebben ook nu weer een vloot toppers naar Spanje gestuurd: naast Yates en Porte zijn ook Richard Carapaz, Michal Kwiatkowski, Luke Plapp, Carlos Rodriguez en Pavel Sivakov uitgenodigd.

Movistar rekent op drievoudig winnaar Alejandro Valverde, Arkéa-Samsic wil met Nairo Quintana opnieuw belangrijke WorldTour-punten sprokkelen.

Aan kandidaten voor de eindzege is er alleszins geen gebrek: Simon Yates finishte sterk in Parijs-Nice, Joao Almeida mag herkansen na een ietwat tegenvallende Franse rittenkoers, Bahrain Victorious is in de winning mood en trekt de kaart van Jack Haig, EF-EasyPost kan gokken met onder meer Rigoberto Uran, Hugh Carthy en Esteban Chaves.

Er zijn ook renners die door ziekte of andere calamiteiten hun blazoen wat willen oppoetsen. Dan denken we aan Ben O'Connor, Michael Woods, Michael Matthews, Giulio Ciccone, Sonny Colbrelli en Tom Dumoulin.

En de Belgen? Thomas De Gendt voelt zich altijd in zijn sas in Catalonië. Hij won er vorig jaar de slotrit. Dylan Teuns en Ilan Van Wilder hervatten na corona, Henri Vandenabeele mag zich testen op het hoogste niveau.