Vive le vélo, leve de Ronde: Karl Vannieuwkerke neemt je 4 dagen mee langs het parcours van de Ronde van Vlaanderen

Van 28 tot en met 31 maart presenteert hij vanuit een gekend wielercafé langs het parcours. Hij houdt elke avond halt in een ander café, zoals bij de startplaats in Antwerpen en op de Oude Kwaremont.

De Ronde van Vlaanderen zorgt telkens weer voor een Vlaams wielerfeest en dat is dit jaar niet anders. Om je helemaal in de sfeer te brengen van de 106e editie, neemt Karl Vannieuwkerke je mee in het spoor van de Ronde.

Reportages uit het peloton

Sammy Neyrinck voorziet het programma van dagverse reportages uit het peloton.



Bart Aerts zorgt elke dag voor een reportage over een spilfiguur uit de Ronde. We lichten graag een tipje van de sluier op: hij gaat langs bij onder anderen Zoelfia Zabirova, de eerste winnares van de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen.



De Deen Jesper Skibby, die als koploper op de Koppenberg in 1987 zijn fiets zag overreden door de auto van de koersdirectie, en André Dierickx, in 1972 2e in de Ronde na Eric Leman, krijgen ook bezoek van Aerts.

Vive le vélo, leve de Ronde: van maandag 28 tot en met woensdag 30 maart rond 21.30 uur, op donderdag 31 maart rond 22.25 uur op Eén en VRT NU.