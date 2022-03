Uw gids voor Bredene Koksijde Classic: parcours, deelnemers en livestream

Zo was het vorig jaar:

Tussen Bredene en Koksijde waren de omwentelingen niet op één hand te tellen. Waaiers, aanvallen in de bergzone, een krachtmeting tussen enkele groepjes en een dappere solo: alle ingrediënten passeerden de revue.

Lees alles over de editie van vorig jaar : Tim Merlier was de snelste na een zeer aantrekkelijke koers.

Het parcours:

Om 12.10 u. wuift het peloton Bredene uit voor een tocht van 200,9 kilometer richting Koksijde, waar ze tussen 16.30 u. en 17 u. zouden moeten finishen.

Na een passage langs de kust trekken we via Ieper naar de bergzone die we ook kennen van Gent-Wevelgem.

De Monteberg en de Kemmelberg (113 en 95 km van de finish) worden tot twee keer toe voor de wielen geschoven.

Bij het spandoek van de laatste 50 kilometer staat er een gevaarsbord: in De Moeren kan het flink stuiven.

Daarna stormen de renners af op Koksijde, waar we na 3 plaatselijke rondjes van 11 kilometer de winnaar kennen.