Eerst Sanremo, straks ook Vlaanderen? "Tadej Pogacar kan elke koers winnen"

Om het met een understatement te zeggen: Tadej Pogacar (23) heeft de hoogvorm al te pakken. Zaterdag is hij topfavoriet voor Milaan-Sanremo, op 3 april staat de Sloveense veelwinnaar voor het eerst aan de start van de Ronde van Vlaanderen. Kan hij meteen een gooi doen naar de zege in Vlaanderens Mooiste? Dit is de visie van enkele stemmen uit het (Italiaanse) peloton.

Kasper Asgreen zal op 3 april rugnummer 1 dragen op weg naar Oudenaarde. De Deen speurt nog naar zijn beste benen, Tadej Pogacar heeft die al fluitend gevonden. "Tadej is een heel complete renner. Hij heeft alles in zich om te presteren in de Ronde van Vlaanderen", steekt de Deen zijn bewondering niet weg. "Hij zal zeker een grote factor zijn in Vlaanderen. Als je zijn talent hebt, dan zal je het wel maken."

Ik vergelijk het een beetje met Julian Alaphilippe: de Fransman deed ook meteen mee voor de zege in Vlaanderen. Greg Van Avermaet

Greg Van Avermaet (36) jaagt al heel zijn carrière op een overwinning in Vlaanderens Mooiste. Voor Van Avermaet blijft het misschien bij een droom, zeker nu ook Tadej Pogacar afzakt naar de Vlaamse Ardennen. Of niet? Van Avermaet: "Alles begint met goeie benen en dan kan je zien hoe je er kan komen." "Ik denk dat hij een beetje alles kan. Hij heeft ook nog de punch om op die kleine 'kaskes' er vandoor te gaan." "Ik vergelijk het een beetje met Julian Alaphillipe die ook meteen meedeed voor de zege in Vlaanderen." De Fransman werd toen uitgeschakeld na een botsing met een motorrijder. "Als Tadej start, dan start hij met veel ambitie. Dan is hij ook een kanshebber."

Om zichzelf op te volgen zal Kasper Asgreen ook met Tadej Pogacar moeten afrekenen.

"Milaan-Sanremo en de Ronde zijn andere koersen dan de Strade Bianche"

Zijn er in het peloton dan geen twijfels over het huwelijk tussen Tadej Pogacar en de Vlaamse grond? Tim Wellens kijkt eerst en vooral naar La Primavera van komende zaterdag en plaatst toch enkele nuances. "De Strade Bianche is toch helemaal anders dan Milaan-Sanremo of de Ronde van Vlaanderen”, vindt Tim Wellens. Hij kon Pogacar de voorbije week van dichtbij observeren. "Als je de beste bent in de Strade, dan win je die koers, want iedereen komt daar op zijn plaats terecht. Die koers is zwaar genoeg om het verschil te maken." "Maar een wedstrijd zoals Milaan-Sanremo is toch andere koek. Je moet er echt al heel ver bovenuit steken om weg te geraken op de Poggio, een groot gat te slaan en voorop te blijven tot aan de finish." "En dan de Ronde, dat is toch een andere koers, al kan ik het daar niet echt voorspellen.”

Tim Wellens maakt een onderscheid tussen de Strade en de komende klassiekers.

"Pogacar komt er ook aan de start met een sterke ploeg"

Ex-renner Alessandro Petacchi (48) was commentator tijdens Tirreno-Adriatico. Dagelijks zag hij de krachtpatsen van Tadej Pogacar. “Ja, ik geloof in de kansen van Tadej in de Ronde van Vlaanderen”, aldus de Italiaanse winnaar van Milaan-Sanremo in 2005. "Hij heeft de kwaliteiten en het talent om eender welke wedstrijd te winnen." "Hij won al Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije, hij was ook de beste in de Strade Bianche en ook in de Ronde van Vlaanderen zal hij meedoen voor de winst." "Als je ziet hoe sterk hij nu rijdt, dan staat er geen maat op deze kampioen. Hij komt er ook aan de start met een sterke ploeg." "Ik zie niet in waarom hij niet zou kunnen winnen. Hij kan elke koers winnen.”

Als je ziet hoe sterk hij nu rijdt, dan staat er geen maat op deze kampioen. Alessandro Petacchi