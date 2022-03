De barometer voor de Ronde van Vlaanderen: in welke code gaan de favorieten van start?

Met een bang hartje of met een rugzak vol vertrouwen? De voorbereiding op de Ronde van Vlaanderen van komende zondag is (nagenoeg) achter de rug. Wie verdient het predicaat van topfavoriet? Wie kan de verrassing worden? En wie holt nog altijd tevergeefs achter zijn beste benen aan? Lees het in onze barometer.

De namen in deze barometer zijn gebaseerd op eerdere berichtgeving omtrent deelname aan de Ronde van Vlaanderen. Een voorlopige/officiële deelnemerslijst wordt pas later deze week vrijgegeven door de organisatie. We lijsten de teams alfabetisch op.

Alpecin-Fenix

Woensdag doet Mathieu van der Poel zijn blijde intrede in Dwars door Vlaanderen. Het gedokker over kasseien wordt een nieuwe test voor zijn rug, al lijkt de chronische kwaal even vergeten. De 3e plaats in Milaan-Sanremo was al een opsteker van jewelste, tijdens de pittige wielerweek in Italië kon Van der Poel koersen zoals hij dat graag doet: aanvallen, zichzelf en de anderen afmatten en als toetje ook zegevieren. "Het was de perfecte voorbereiding op wat volgt", pepte hij zichzelf moed in. Gianni Vermeersch wordt zijn rechterhand, zo leerde Gent-Wevelgem. Tenzij hij weer de gracht induikt. Met Jasper Philipsen kan gepokerd worden mocht de koers lang op slot blijven.

AG2R-Citroën

Greg Van Avermaet zal zondag moeten koersen zoals hij tussen Ieper en Wevelgem deed: aanvalslustig en met zijn beste leesbril. Op zijn 36e moet hij al zijn métier aanspreken en dan is een podiumplaats zoals vorig jaar niet uitgesloten. Net als in 2021 kan het voorjaarsblok in Franse loondienst echter niet overtuigen. Na zijn ziekte moet Oliver Naesen mikken op de prefinale om zijn kopman een dienst te bewijzen.

Astana Qazaqstan

Vincenzo Nibali heeft zijn plannen om dit jaar zowat alle monumenten te rijden al even opgeborgen en ook Aleksej Loetsenko is niet inzetbaar. De Kazach brak afgelopen weekend zijn sleutelbeen op stage. Het medische dossier van Gianni Moscon bevat nog te veel vraagtekens om een rol op te eisen.

Bahrain Victorious

Na zijn monumentale lentefeest in Sanremo eindigde Matej Mohoric vrijdag (4e) en zondag (9e) in de top 10. De Sloveen komt nog beter tot zijn recht in langere en slopende koersen. Dat moet vertrouwen geven richting de hoogmis van zondag. De afwezigheid van Sonny Colbrelli is natuurlijk een aderlating, maar Dylan Teuns sluit aan. Met een 12e plaats in een lastige Ronde van Catalonië zal hij niet te veel mopperen over zijn vormpeil.

Bora-Hansgrohe

De rondekern oogst dankzij Sergio Higuita, maar het trosje voor de klassiekers is nog niet rijp om te plukken. Niets laat vermoeden dat de benen van Nils Politt even hard zullen blinken als zijn hagelwitte tanden.

Cofidis

Tenzij Bryan Coquard nog wordt toegevoegd aan de kern, moeten de roodhemden massaal hun hand opsteken voor een plaats in de vroege vlucht.

EF-EasyPost

De verwachtingen waren voor het seizoen hoog, maar het is lang niet allemaal rozengeur en maneschijn bij de Amerikanen. Michael Valgren klampt aan, maar mist een vleugje magie. Een topnotering van Alberto Bettiol zou een nog grotere verrassing zijn dan zijn stunt in 2019.

Is Alberto Bettiol een one-hit wonder in Vlaanderen?

Groupama-FDJ

Het rapport na afgelopen week is overwegend positief. Meer zelfs, kopman Stefan Küng werd 3e in Harelbeke en kan zich optrekken aan een sterk collectief. Zeker omdat Valentin Madouas vrijdag (7e) uitblonk op een terrein waar je dat niet meteen van hem verwacht. Het is een blok waarin je kan speuren naar een joker.

Ineos Grenadiers

De terugkeer van Thomas Pidcock op Vlaamse wegen was geen schot in de roos. De maag- en leverproblemen slepen - niet voor het eerst in zijn carrière - aan en ook bloedtesten brachten geen uitsluitsel. Pidcock worstelt met het verteren van koolhydraten en dat is een grote beperking voor de festiviteiten van zondag. Dylan van Baarle heeft stilaan zijn beste benen te pakken en fietst er zowat altijd geruisloos tussendoor. De val van Jhonatan Narvaez op de Kemmelberg zag er pijnlijk uit. Zijn afwezigheid zou een flinke tegenvaller kunnen zijn. Misschien ontvangt Ethan Hayter toch nog een uitnodiging?

Intermarché-Wanty-Gobert

Na het moment de gloire van zondag smeedt de ploeg het ijzer niet als het heet is: Biniam Girmay is op het vliegtuig gestapt naar zijn vaderland. Zijn ploegmaats zullen natuurlijk op een wolk fietsen en kunnen zich ook optrekken aan de numerieke aanwezigheid in de finale van Gent-Wevelgem. Al lijkt Alexander Kristoff toch echt niet meer over de benen van 2015 te beschikken.

Israel-Premier Tech

Sep Vanmarcke beschouwde zichzelf bij zijn rentree als "deelnemer" en geenszins als favoriet. Die zelfkennis is door zijn drievoudig ziekteverlof terecht. Vanmarcke laat een doos kaarsen branden voor 17 april, de dag van Parijs-Roubaix.

Sep Vanmarcke heeft dit jaar een tienbeurtenkaart bij de dokter.

Lotto-Soudal

Victor Campenaerts schreeuwt al weken van de daken dat Dwars door Vlaanderen zijn orgelpunt moet worden. Woensdag volgt zijn belangrijkste voorjaarsdate, maar dan moet hij eindelijk eens gevrijwaard blijven van valpartijen en materiaalpech. Philippe Gilbert en Arnaud De Lie bewandelen andere paden, Florian Vermeersch geraakt stilaan onder stoom. Tim Wellens duikt overigens woensdag weer op in Dwars door Vlaanderen. Een toevoeging van de Ronde van Vlaanderen aan zijn programma is niet uitgesloten.

Victor Campenaerts lijkt meer in te zetten op woensdag dan op zondag.

Movistar

De ploeg koerst offensief, maar botst nog altijd op zijn beperkingen op Vlaamse bodem. Tenzij Ivan Garcia Cortina het flandriengehalte in zich helemaal tot leven wekt?

Quick Step-Alpha Vinyl

De benen van Kasper Asgreen draaien zoals het moet, maar ook de Deen moet leren omgaan met "het nieuwe normaal": in de finales zat hij tot dusver vrijwel steevast geïsoleerd. Het rugnummer 1 zal hem sowieso een duwtje in de rug geven, maar Asgreen bidt dat de voorspoedige rentree van Yves Lampaert in Wevelgem - hij beschouwde zijn plaats in het uitgedunde peloton als "een mirakel" - een verlengstuk krijgt en dat Florian Sénéchal stilaan alle plagen van Egypte over zich heeft gekregen. Een kuchende Davide Ballerini en een anonieme Zdenek Stybar lijken enkel genomineerd in de categorie "beste bijrol".

Team BikeExchange

Met Michael Matthews in je top 10 plaatsen, doe je meestal niets verkeerds. Maar kan het dit jaar net iets meer zijn? Hij won de openingsrit in Catalonië, juichte een dag later als lead-out van ploegmaat Kaden Groves en verdween nog een dag later ziek uit de rittenkoers. De laatste rechte lijn is dus weer niet zorgenvrij.

Vorige week maandag won Michael Matthews de openingsrit in Catalonië.

Team DSM

Tenzij ze nog van koers veranderen, slaat Søren Kragh Andersen Vlaanderen en Roubaix over voor de klimklassiekers. Nochtans zou de enige WorldTour-ploeg zonder overwinning de Deense sluipschutter goed kunnen gebruiken. John Degenkolb is al lang geen veilige belegging meer.

Team Jumbo-Visma

"Niet tiptop en een beetje moe", liet Wout van Aert noteren in Wevelgem. Mag het even na zijn demonstratie in Harelbeke? De Belgische kampioen moet deze week vooral naar zijn lichaam luisteren en neemt niet deel aan Dwars door Vlaanderen. Hij blijft dan ook dé topfavoriet voor komende zondag. Zijn team heeft vorige week nog eens bevestigd dat het euvel van de voorbije jaren radicaal weggeveegd is: wie 2e wordt in Harelbeke én Wevelgem - Christophe Laporte dus -, is meer dan een schaduwfavoriet. Ook de terugkeer van Tiesj Benoot verliep meer dan bevredigend. Alle ogen zullen meer dan ooit op de gele bijtjes gericht zijn: zijn de schouders sterk genoeg om het Monument van Antwerpen tot in Oudenaarde te dragen?

Vliegt Van Aert ook in Vlaanderen?

Trek-Segafredo

Jasper Stuyven kon naar eigen zeggen "onder een steen kruipen" na zijn 4e plaats zondag. Nog eens 4e: met het WK van Leuven nog vers in het achterhoofd is het stilaan een trauma voor Stuyven. Zijn sprint kwam niet uit de verf, maar dat is geen schande na zijn buikgriep richting Sanremo. Enkele goeie trainingen en wat rustmomenten kunnen hem dat tikkeltje punch geven dat nu nog ontbreekt. "Shit happens", zei Mads Pedersen dan weer na de E3, waarin hij voor de zoveelste keer ontgoochelde. Een hongerige Pedersen was twee dagen later een van de sterkste renners in Gent-Wevelgem, maar zijn 2e plaats van 2018 in Oudenaarde schreeuwt toch stilaan om bevestiging in het zware kasseiwerk.

TotalEnergies

Konden zijn benen maar even luid brullen als Peter Sagan tegenwoordig in kranteninterviews doet. Levensgenieter Sagan mag dan wel een nieuwe wind doen waaien bij TotalEnergies, hij zit zelf niet in de eerste waaier en haakt af voor de Ronde. Ploegmakker Dries Van Gestel heeft de wind wel in de zeilen en mag na zijn 3e plaats in Wevelgem dromen van een top 10-notering. De 2e plaats van Anthony Turgis op de Via Roma kreeg niet meteen een vervolg, maar de Fransman (8e in 2021, 4e in 2020) verdient zeker een ster.

Dries Van Gestel kleurde mee de finale van Gent-Wevelgem.

UAE

Waar je deze week ook gaat op Vlaamse wegen, je komt er Tadej Pogacar tegen. Woensdag groet hij de kasseien in Dwars door Vlaanderen, zondag is hij na een eerste kennismaking bij de jeugd weer aanwezig in de Ronde van Vlaanderen. Met zijn klasse en talent moet Pogacar hoge ogen kunnen gooien, maar de Sloveen zal niet zo sterk omringd zijn als in het gebergte. Dat gids Matteo Trentin nog last heeft van een hersenschudding na een val in Parijs-Nice, is een streep door de rekening. Of toveren ze Marc Hirschi nog uit hun hoed?