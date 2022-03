Revelatie Biniam Girmay: "Volgend jaar blijf ik zeker voor de Ronde van Vlaanderen"

Intermarché-Wanty-Gobert heeft een absolute diamant te pakken. Biniam Girmay werd in Leuven 2e op het WK bij de beloften en keerde pas deze week voor het eerst terug naar België.

Zonder verkenning eindigde hij 4e in Harelbeke. "Ik bedank mijn team, want zij hebben van mij een kopman gemaakt en dat motiveert me enorm", reageerde hij aan de ploegbus.

"Dit was nog maar mijn tweede voorjaarskoers in België. Ik ken deze wegen nog niet zo goed en dat maakte het moeilijk."

"Mijn positionering was soms wat minder, maar mijn ploeg deed het geweldig. En de E3 was een van de hardste koersen in mijn leven."

"Na het WK had ik niet meer getraind op kasseien, maar mijn vorm is goed. Zondag rijd ik normaal nog Gent-Wevelgem."

Daarna stapt hij het vliegtuig op naar zijn vaderland. Zonde, met deze benen?

"Volgend jaar blijf ik zeker voor de Ronde, maar nu houd ik me aan mijn plan. Ik moet hier meer koersen, maar ik mis mijn familie en ik moet een beetje rusten."