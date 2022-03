Geslaagde generale voor Ronde: Wout van Aert wint E3, arm in arm met Laporte

De 65e editie van de E3 Harelbeke in een notendop:

Deel 1: de Taaienberg

Deel 2: de Paterberg

Deel 3: de finishfoto

Het duet van Van Aert en Laporte was adembenemend en kreeg een apotheose met een nieuwe zegefoto voor de geschiedenisboeken, deze keer met Van Aert als primus van de masterclass.

In de achterhoede, op anderhalve minuut, was Küng the best of the rest.

Door de dominantie was het geen spannende koers, wel eentje die niet snel vergeten zal worden.