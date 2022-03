De totale dominantie van Jumbo-Visma in 5 momenten: de bommetjes van Van Aert en voorbeeldploegmaats

1. Van Aert schudt eerste keer flink aan de boom

2. Benoot maakt tempo op tussenstukken

Tiesj Benoot neemt het commando van Van Aert over. Jumbo-Visma wil duidelijk het kaf van het koren scheiden en jaagt het tempo de hoogte in.

3. Van Aert knalt weg met Laporte op Paterberg

4. Van Aert sleurt Laporte mee op Oude Kwaremont

5. Van Aert en Laporte komen samen over de streep

Is er nog veel plaats in het hoofdkantoor van Jumbo-Visma? Na de iconische finishfoto in de openingsetappe van Parijs-Nice leverde ook de aankomst van de E3-prijs een memorabel beeld op. Van Aert en Laporte komen arm in arm over de streep - onze landgenoot enkele centimeters eerder.