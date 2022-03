Hoe kijken sponsors van Antwerp naar aanstelling van Overmars? "Niet onze keuze"

"Het is - zoals er nog mensen hebben gezegd - hinken op twee gedachten. Sportief is mogelijk een heel goede zet, maar imagogewijs en intern zal het wel gevoelig liggen."

"Wij hebben er kennis van genomen via de media. En ik ben dan eerlijk gezegd zelf wat moeten gaan bekijken wat er precies in Amsterdam is gebeurd. En dat valt niet goed te keuren."

"Dat is ook zo met transfers. Wij hadden wel een gerucht gehoord dat er iets groots zou aangekondigd worden, maar ik denk dat wij even verrast waren als iedereen."

Heylen Vastgoed is al meer dan 10 jaar sponsor van Antwerp. Het logo staat achteraan op de shirt. "Eerst en vooral, over zulke zaken worden wij niet op voorhand geconsulteerd of ingelicht. Dat zijn sportieve zaken", vertelt bestuurder Cedric Vanhencxthoven.

"Zitten morgen samen met de club dus het zal ter sprake komen"

Heeft Vanhencxthoven dan geen schrik voor een negatieve uitstraling op zijn bedrijf? "Het is ons ook een beetje overkomen. Het is een beslissing die genomen is door een ander bedrijf. Als de familie Gheysens die inschatting in eer en geweten maakt... Wij zijn ook maar sponsor."

"Ik had als zaakvoerder misschien een andere keuze gemaakt, maar ik heb niet voldoende kennis over het verleden en over of de man in kwestie er op dit moment schuldinzicht over heeft. Als er nog dingen naar buiten zouden komen, zullen we ons nog eens beraden."

"Ik heb ook nog niet met de club gesproken. We zitten morgen samen, maar dat gesprek was al gepland. Dat gaat over ons engagement na het volgende seizoen. Deze zaak zal alleszins ook wel ter sprake komen."

Of ik liever iemand anders had gezien als nieuwe sportieve directeur? "Ik zou alleszins minder gebeld zijn geweest door mensen van de pers."