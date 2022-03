Milaan-Sanremo verliest opnieuw een topfavoriet: ook Caleb Ewan haakt ziek af

Corona mag dan een beetje naar de achtergrond verdwenen zijn, toch doet er een ander vies beestje de ronde in het wielerpeloton. De ene na de andere renner moet zich ziek afmelden. Caleb Ewan, de nummer 2 van Sanremo vorig jaar, is de laatste in het rijtje.

Ewan was al een paar dagen ziek en de medische staf hoopte op beterschap, maar uiteindelijk werd beslist dat het geen zin heeft om de snelle Australiër te laten starten.

"Ik ben ontgoocheld dat ik niet zal kunnen rijden, want de vorm was goed en ik was klaar voor een harde koers", zegt Ewan zelf. "Helaas moet ik, zoals veel andere renners, afrekenen met een maagvirus op het slechtst denkbare moment."

"Samen met het team heb ik beslist om mij dan maar op andere doelen te richten." Normaal gezien ging Ewan volgende week in Brugge-De Panne van start gaan en daarna nog Gent-Wevelgem, om zich vervolgens te richten op de Giro.